Una bala impactó en oreja de Trump, no metralla, asegura exmédico del candidato

El exmédico de Donald Trump rechazó este viernes las especulaciones del director del FBI de que el candidato republicano podría haber sido atravesado por un trozo de metralla en lugar de una bala cuando un hombre armado intentó asesinarlo en un mitin de campaña a principios de este mes.

El doctor Ronny Jackson, exmédico de atención primaria de Trump, afirmó que “no hay absolutamente ninguna evidencia de que fuera otra cosa que una bala”, citando una evaluación inicial del Butler Memorial Hospital, el hospital de Pensilvania donde Trump fue tratado después del intento de asesinato.

La declaración de Jackson llega en respuesta directa al testimonio del director del FBI, Christopher Wray, ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes el jueves, cuando Wray argumentó que una investigación en curso sobre el tiroteo a principios de este mes aún no determina de manera concluyente si el expresidente estadounidense fue alcanzado por una bala o metralla.

En esa declaración, Jackson, un exmédico de la Marina, dijo que está “completamente” de acuerdo con esa evaluación, argumentando que Wray estaba “equivocado e inapropiado al sugerir algo diferente”, e instó al Congreso a “corregir el registro tal como lo confirmamos tanto el hospital como yo”.

Trump también se opuso al testimonio de Wray, afirmando que el “FBI nunca siquiera verificó” lo que le rozó la oreja, afirmando en una publicación en Truth Social que no había vidrio ni metralla en su oído y agregó: “Fue, desafortunadamente, una bala que me dio en la oreja, y me dio fuerte”.

También aprovechó la oportunidad para arremeter contra Wray, designado por Trump durante su primer año en el cargo en 2017, por el testimonio del director del FBI de que no había observado signos del deterioro cognitivo del presidente Joe Biden durante sus conversaciones con el pronto presidente saliente. Trump a principios de esta semana pidió a Wray que renunciara por esos comentarios.

La cuestión de qué fue lo que le rozó la oreja a Trump, dejándolo ensangrentado y vendado, se volvió política en las dos semanas transcurridas desde el tiroteo.

En una declaración a principios de esta semana, el FBI señaló que la agencia “continúa examinando evidencias de la escena” y que su investigación “sigue en curso”; sin embargo, tras el testimonio de Wray, varios republicanos respondieron a la idea de que Trump podría haber sido alcanzado por algo más que una bala.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, declaró a NBC News después de la audiencia de la Cámara de Representantes que “hemos escuchado de múltiples fuentes y desde diferentes ángulos que una bala le atravesó la oreja”.

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, comentó que “es impactante” que Wray “no sepa cuáles son los hechos, pero eso probablemente dice más sobre su desempeño laboral, o la falta de, que cualquier otra cosa”.

Trump probablemente fue alcanzado por la primera de ocho balas: NYT

Mientras tanto, un análisis del New York Times sugiere que Trump probablemente fue alcanzado por la primera de ocho balas disparadas en su dirección (el diario citó fotos, video y audio del mitin y un análisis de la trayectoria de la bala).

Trump fue alcanzado por disparos mientras hablaba en un acto de campaña el 13 de julio en Butler, Pensilvania, una ciudad al norte de Pittsburgh, apenas minutos después de subir al escenario. Un hombre murió por una bala perdida, mientras que otros dos resultaron gravemente heridos. Los agentes del Servicio Secreto pronto rodearon al presidente, quien después de caer al suelo pudo ponerse de pie, formar un puño y gritar: “Lucha”.

Sin embargo, después del tiroteo, el Servicio Secreto y su directora Kimberly Cheatle enfrentaron duras críticas sobre cómo un hombre armado pudo ascender a un tejado cercano y disparar contra el presidente.

Cheatle dijo más tarde que asumía la “plena responsabilidad” por el incidente y, a principios de esta semana, renunció al Servicio Secreto. Mientras tanto, los investigadores reconstruyen lentamente los detalles sobre el pistolero, un joven de 20 años identificado como Thomas Matthew Crooks, que abrió fuego con un rifle estilo AR y fue asesinado a tiros por agentes del Servicio Secreto en el evento.

Crooks, un republicano registrado que había donado previamente a una organización demócrata, no estaba en el radar del FBI, aunque el Servicio Secreto lo clasificó como “sospechoso” en el mitin. Antes del intento de asesinato, Crooks buscó información sobre Trump y usó una computadora portátil para averiguar qué tan lejos estaba Lee Harvey Oswald del expresidente John F. Kennedy cuando lo mató a tiros en 1963, según Wray.

