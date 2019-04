Una boyband es igual de famosa que el presidente de Corea: Time

Yonhap-Notimex.- El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y la famosa banda de K-pop BTS fueron nominados para la lista anual de la revista Time de las 100 personas más influyentes en el mundo.

La boyband surcoreana tenía 4% de apoyo en la encuesta aplicada por Time entre sus lectores. El sondeo cerrará el próximo 16 de abril y la publicación revelará el resultado dos días después.

La revista publicó la semana pasada los nominados a la lista de las 100 personas más influyentes, la cual incluye a artistas, científicos, activistas y los empresarios más innovadores.

El líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como el mandatario chino Xi Jinping y el primer ministro japonés Shinzo Abe, son también candidatos a la lista.

Otros nominados son la tenista estadunidense Serena Williams, el autoproclamado presidente venezolano Juan Guaidó y la actriz estadunidense-taiwanesa Constance Wu, cuya película de 2018, “Crazy Rich Asians”, causó un gran revuelo en todo el mundo.

