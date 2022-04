Una elección que puede ser sorprendente

Las campañas electorales que iniciaron este domingo, lo hacen en un contexto peculiar y hasta cierto modo inédito.

Por eso muchos de los componentes y análisis tradicionales, deben verse con cautela, porque en los hechos no tendremos un panorama completo sino hasta el día en que los ciudadanos acudan a las urnas.

El primer elemento es la consulta de Revocación de Mandato. Para los ciudadanos informados hay claridad de que se trata en realidad de una estrategia de propaganda. Esta situación sin duda influirá en los electores, pero no necesariamente en favor de una propuesta; inclusive se puede dar un panorama dividido, donde el voto duro de Morena se fortalezca, pero al mismo tiempo se desate un efecto contrario, por las evidentes ilegalidades que se han cometido en el ánimo de difundir la Revocación.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

En política no hay casualidades y por ello el presidente López Obrador está empujando para que su propuesta de Reforma Eléctrica se lleve al pleno de la Cámara de Diputados tres días después de la jornada de Revocación de Mandato, que se llevará a cabo el domingo 10 de abril. Le pueden alcanzar los votos o no, ya que la propuesta implica cambios a la Constitución, pero el objetivo es que cualquier decisión que se tome impacte en las filas de la oposición y en particular en el PRI y, por supuesto, en las elecciones del 5 de junio. Aquí también es un enigma la valoración que la ciudadanía le puede dar a este episodio.

Otro aspecto importante es el que tiene que ver los dos relatos que están en disputa: el de la profundización de la 4T y el que se sostiene en la necesidad de la continuidad, en las seis gubernaturas que está en disputa.

Cada campaña es distinta y peculiar, pero todas se nutren de la evaluación del pasado reciente, de la propia historia.

¿Ya nos tienes en Facebook? Danos like y recibe la mejor información

La elección de 2021 dejó varias lecciones, pero la más trascendente es que Morena puede ser derrotada. La Ciudad de México es el mejor ejemplo al respecto, donde la alianza del PRI, PAN y PRD logró el triunfo en nueve de las 16 alcaldías. Antes de ese día nadie lo hubiera pensado ni pronosticado.

Una de las contiendas más interesantes es la que se desarrollará en el estado de Hidalgo. Ahí el PRI está logrando posponer diferencias para actuar en unidad. Se dieron cuenta que lo que pueden perder es superior a sus propios conflictos.

La candidata Carolina Viggiano Austria cuenta con los atributos para ser gobernadora, tiene una amplia experiencia en su propio estado, en tareas de política social e inclusive en Poder Judicial. En contrate con sus adversarios es la mejor preparada.

Pero, además, ha logrado sumar, no solo a los integrantes de su partido, al gobernador Omar Fayad, sino al PAN y al PRD, lo que tampoco fue sencillo.

Otro caso interesante, es el de Laura Fernández Piña en Quintana Roo. La abanderada también de una coalición, pero entre el PAN y el PRD, ha sabido transitar la política sumamente complicada de su tierra, dónde múltiples intereses confluyen y complican el panorama.

Su reto es justamente es el de convencer bajo la lógica de un cambio constructivo, de un proyecto que retoma lo que se ha hecho bien, bajo el mandato de Carlos Joaquín, pero que al mismo tiempo requiere de nuevos horizontes.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Twitter: @jandradej

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.