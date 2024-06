Una empresa estatal china suministró titanio sospechoso utilizado en aviones Boeing y Airbus

El titanio en aviones comerciales Boeing y Airbus, cuyos turbios orígenes y prevalencia están siendo investigados por los reguladores estadounidenses y europeos, fue suministrado por una división del mayor conglomerado aeroespacial estatal de China, según documentos obtenidos por Forbes .

Un memorando de un distribuidor del metal sospechoso, Titanium International Group (TIG), afirma que la empresa italiana lo compró a AVIC Shaanxi Hongyuan Aviation Forging Co. (HYFC), una subsidiaria de Aviation Industry Corporation of China. Y una carta a los proveedores de la empresa aeroespacial y de defensa italiana Leonardo dice que TIG le dijo a las autoridades italianas que la empresa no puede verificar los orígenes del titanio obtenido de HYFC desde 2016.

Los fabricantes y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea dijeron a Forbes que hasta el momento no creen que exista un riesgo de seguridad en base a las pruebas de piezas fabricadas con el metal sospechoso. Pero la documentación de abastecimiento falsa que la acompaña ha llevado a Boeing a cambiar las piezas en cuestión en los aviones que está terminando actualmente, y las autoridades pueden ordenar que se reemplacen los componentes de los aviones en servicio debido a la dificultad de demostrar que son seguros. Los reguladores aeroespaciales requieren que los fabricantes mantengan un registro detallado de las piezas y los materiales para garantizar que cumplan con las especificaciones de seguridad y durabilidad.

El memorando de TIG afirma que HYFC había proporcionado documentos que certificaban que el titanio que había suministrado a la empresa italiana había sido fabricado según estándares aeroespaciales por la empresa china BaoJi Titanium Industry. Sin embargo, a fines del año pasado, BaoJi negó que fuera la fuente del titanio, según TIG. HYFC y TIG no respondieron a las preguntas de Forbes antes de la publicación.

El viernes , el New York Times informó que Boeing reveló a la Administración Federal de Aviación que había adquirido piezas con titanio chino sospechoso de ser de Spirit AeroSystems, que fabrica componentes de fuselajes para Boeing y Airbus. Es el último problema para Boeing y Spirit, que han estado bajo presión este año para mejorar la calidad de fabricación tras la impactante explosión en enero de un panel fabricado por Spirit en pleno vuelo en un Boeing 737 Max.

Spirit obtuvo piezas fabricadas por Turkish Aerospace Industries con titanio suministrado por China, dijo a Forbes una fuente familiarizada con el asunto .

Entre los aviones Boeing que contienen las piezas se encuentran el 787 Dreamliner y el 737 Max, informó el New York Times . Boeing “aún está determinando el alcance” del problema en lo que respecta a los modelos de aeronaves afectados, dijo la portavoz Jessical Kowal a Forbes . Pero dijo que se trataba de “una cantidad muy pequeña de piezas” de “un conjunto limitado de proveedores”.

“Las pruebas realizadas hasta la fecha han indicado que se utilizó la aleación de titanio correcta”, dijo.

El titanio sospechoso se ha utilizado en piezas del Airbus A220, pero Airbus dijo que su “aeronavegabilidad permanece intacta”.

Los problemas podrían extenderse a aeronaves de otros fabricantes además de Boeing y Airbus. Leonardo, por ejemplo, que es un importante fabricante de helicópteros comerciales, escribió a sus proveedores para evaluar su exposición al titanio suministrado por HYFC, según la carta obtenida por Forbes . Leonardo no respondió a las preguntas antes de la publicación sobre si alguna de sus aeronaves contiene partes hechas del metal sospechoso.

La EASA y la FAA dijeron a Forbes que seguían investigando.

