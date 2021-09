Una máquina de frappé busca revolucionar la industria de suplementos alimenticios en México

Una alternativa para mejorar la calidad de vida de los mexicanos comenzó a ser instalada en los Oxxo de Mérida, Yucatán. Esta es una máquina fabricada por Héctor y Juan Pablo González Díaz-Barreiro, fundadores de GO Nutre, que sirve y vende un suplemento de proteína, muy similar a un frappé de sabor chocolate y vainilla.

Y el plan de estos empresarios regiomontanos no termina ahí, sino que buscan servir el menú nutricional a través de una máquina a la vuelta de tu casa los batidos de proteína, dejando atrás los clubes donde venden proteínas Herbalife y Omnilife en México.

“No solamente (se lleva) una receta nutricional, sino la App que está dentro del Oxxo, en donde la gente hoy encuentra los batidos y las barras de proteína”, cuenta Héctor González Díaz-Barreiro, director de GO Nutre.

Lee: Herbalife. La malteada millonaria

Desde 2014, los hermanos González Díaz-Barreiro comenzaron a planear la producción del fresco y delicioso frappé, que cuando es comido tiene un sabor a chocolate Abuelita y a hot cake. Todo su sueño comenzó en una cocina donde desarrollaron primero una barra, que después dio origen al batido saludable.

GO Nutre fabrica vitaminas en gomita, fórmulas especializadas de nutrición para pacientes con cáncer y cirugías para bajar de peso, adultos mayores y fórmulas herbolarias para proteger al sistema inmunológico de alta demanda en tiempos del Covid-19.

También, la empresa con sede en Monterrey produce la primera barra sin sellos de la Secretaría de Salud, es decir cumple con las normas de azúcar, calorías, sodio y colorantes.

“Hay un segmento de la población interesada en comer bien, pero ve en su bolsa que le alcanza para para un batido y no puede pensar en un salmón”, explica el empresario, quien junto con su hermano han invertido más de medio millón de dólares en la fabricación de los suplementos alimenticios y de la máquina de frappé.

En la primera etapa del lanzamiento de la máquina de frappés se resolvieron los problemas técnicos y de comunicación, pero está el plan comenzar con una mayor presencia del suplemento dentro de la red de Oxxo, cuenta a Forbes México.

GO Nutre suscribió un acuerdo para promover una mejor alternativa nutrición dentro de las tiendas Oxxo, por lo que se instaló la máquina de suplemento de proteínas en 15 tiendas para calibrar la comunicación y entender el comportamiento de los clientes.

Lee: El plan de Amway para cubrir México y competir con Herbalife

Yucatán es el estado con más grado de sobrepeso y obesidad, se come rico aquí cochinita pibil pero balanceando con buenos hábitos alimenticios no hay ningún conflicto.

“Nacimos con el propósito de ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida, cambiando sus hábitos alimenticios en México que son muy arraigados”, señala Juan Pablo González Diaz-Barreiro.

El empresario considera que vender suplementos alimenticios a través de una máquina es algo muy disruptivo, ya que cambiará los hábitos alimenticios en México y bajará los grados de sobrepeso y obesidad de la población mexicana.

“Nos vamos a beneficiar (de Herbalife y Omnilife), porque ya hicieron el trabajo con la clase media y media-baja en darles una opción nutritiva de bajo costo comparativamente con la carne o pollo”, refiere el director de Comercialización de GO Nutre.

Los clubes de nutrición de Herbalife fueron ubicados en zonas de clase media y clase baja para incentivar el consumo de un licuado o batido de proteínas, pero ahora el concepto es llevarlo hasta la tienda de la esquina.

Según GO Nutre, más de un millón de personas diariamente desayuna un suplemento alimenticio en México. Y Herbalife facturó más de 800 millones de dólares por la venta de batidos en 2020, a pesar de que la pandemia de Covid-19 provocó una contracción marginal en el consumo de suplementos alimenticios.

“En realidad no lo vemos como competencia (a Herbalife ni a Omnilife), porque no tienen la capacidad para instalar una máquina (que te sirve la proteína, como si fuera un frappé de chocolate y vainilla) y tener un precio accesible de 27 pesos en una tienda de conveniencia”, expone Juan Pablo Gónzalez.

El directivo de GO Nutre recuerda que fijaron un punto de equilibrio para que la venta del frappé sea negocio para Oxxo, porque se instala una máquina que en todo momento consume electricidad.

Con un mínimo de ventas se alcanzó el punto de equilibrio en el segundo mes, a partir del cuarto mes y quinto ya estamos por arriba de las ventas proyectadas y ya deja ingresos, agrega.

“Si estamos en las 5 mil tiendas de Oxxo a la tasa de ventas en Mérida, (que está por arriba de esa 7 vasos al día), significa una venta adicional de 300 millones de pesos al año”, expresa el mercadólogo.

Las ventas de los batidos de proteína serán una parte importante del mercado de suplementos alimenticios, pero es poco y no pasará arriba del 3%: “Al lado de un Herbalife apenas le rascamos un poquito”. apunta.

El emprendedor regiomontano, quien es mercadólogo de profesión y trabajó en su momento para Grupo Maseca y Luka, cuenta que el frappé es de bajo costo y tiene un respaldo científico del área de Biotecnología del Tec de Monterrey.

Lee: Los mexicanos que revolucionaron el negocio de Herbalife

“Hemos trabajado con investigadores del Tec de Monterrey y hay un trabajo de investigación muy a fondo del director del área de Biotecnología del Tec de Monterrey, Sergio Serna Saldívar, quien es premiado a nivel nacional y una eminencia en temas de desarrollo de alimentos. Femsa tiene un Centro de Desarrollo de Proteínas que él dirige dentro del Tec de Monterrey, por lo que hay un trabajo de fondo, una investigación profunda, porque cada uno de los ingredientes, el soporte de cada uno de ellos y además está hecho pues para el consumidor mexicano”. Juan Pablo González Díaz-Barreiro, fundador de GO Nutre.

“Este es realmente un esfuerzo muy claro de que la nutrición le llega a la gente y no nada más a una élite o no nada más a un tipo de gente, con Oxxo ahorita estamos en la antesala del desdoble a más regiones y más tiendas, y nuestro proyecto es llegar por lo menos a 5 mil tiendas de la cadena de convivencia en 2023”, expresa el directivo de GO Nutre.

“No estamos negados y es parte de nuestro modelo de negocio abrir otros puntos de venta como comedores industriales, hospitales, aeropuertos, centrales de autobuses, universidades”, apunta Juan Pablo González.

Héctor González Díaz-Barreiro dice que cuidan la comunicación para que la proteína de frappé no sea considerada como un producto milagro, así como “no se hacen promesas que no se puedan cumplir”.

De entrada, el suplemento alimenticio no tiene sellos, así como hay un equilibrio de proteínas y fibra, que equivalen a una comida completa por sus 12 gramos de proteína y sus 23 vitaminas y minerales.

El plan es convertir al frappé de GO Nutre en una costumbre de compra para los mexicanos, quienes generalmente salen de su trabajo o casa por un café o un té a una cafetería o a una tienda de bebidas

Un estudio mandado hacer por GO Nutre determina que entre 15 y 20 personas pueden consumir no todos los días el frappé de chocolate y vainilla: “Un 10% nos dice la estadística que sí lo consume a diario, hay otra 40% que lo consume 2 o 3 veces por semana y el otro 40% una vez por semana”. Con 20 personas fieles en cada tienda la máquina de frappé funciona, es negocio y sumará a disminuir la obesidad y sobrepeso en Mérida y después en México.