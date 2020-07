Esta marca escala el mercado deportivo de alto rendimiento

De acuerdo con estudios sobre el valor del mercado del deporte extremo y de aventuras, el potencial es de más de 263,000 millones de dólares, con más de 400 millones de personas interesadas en invertir en equipo, ropa y accesorios en disciplinas como cacería, tiro, hiking, montañismo, paracaidismo, pesca, motocross, esquí, rafting, icecross, y muchas actividades más.

Es en ese nicho al que Protactic, una firma mexicana, apuesta pues se trata de un sector con tendencias al alza. Ese mercado crece a doble dígito, de acuerdo con LEAP, un sitio que promueve esas prácticas. un mercado especializado para las marcas de ropa y accesorios deportivos de alto rendimiento para actividades como la cacería, tiro, hiking, montañismo, paracaidismo, alpinismo, pesca, motocross, rápel, esquí, rafting, flying, ice cross, entre otros.

En este mercado destacan marcas premium como Salomon, The North Face, Patagonia, Osprey, Columbia, Montbell, Cotopaxi, Arc’teryx, Indera, Fruit of the Loom y Barbour, por mencionar algunas, que constantemente desarrollan productos innovadores para mejorar el desempeño de quien los usa, sin importar el terreno o las inclemencias del clima.

Protactic, creada hace 10 años, basa su oferta en productos desarrollados en ambientes extremos, así como innovaciones en la industria textil desde fibras y telas, hasta tecnologías de camuflaje, sin precedentes a nivel mundial.



La compañía opera en 5 países como México y Estados Unidos, con una plataforma para exportar a más de 20 países con una gama de productos que actualmente supera las 500 líneas de producto en el portafolio de ropa, equipo y accesorios de alto rendimiento, mismos que se comercializan a través de 100 distribuidores.



“Los productos Protactic son diseñados, desarrollados y probados en laboratorios propios con la mejor tecnología disponible a nivel global, en la cual especialistas en cada rubro revisan la calidad y resistencia de cada prenda, para que el cliente final tenga la garantía de que es ropa exclusiva de alto rendimiento para deportes extremos, actividades al aire libre o para trabajo pesado”, dice Aldo González, director de la marca.

Protactic también ofrece una gama para las personas que hoy en día utilizan ropa deportiva o casual para sus actividades de trabajo, además de sectores como la construcción, industria pesada o minería, entre otras. En ese rubro Protactic desarrolla vestimenta como pantalones, shorts, camisas, playeras, chamarras, bolsas, mochilas, chalecos, lentes, rodilleras, coderas, cascos y equipo de supervivencia.



Esta marca combina tecnología de punta con materiales textiles de vanguardia, al tiempo de garantizar comodidad, ligereza y protección, sin importar agentes externos como el clima, el terreno o el uso rudo.



“Protactic cuenta con el valor agregado y garantía de entregar ropa y accesorios diseñados a las necesidades tanto de sectores de aventura o extremos, hasta el mercado casual. Pero siempre con la mira en desarrollos propios, los cuales son patentados para su fabricación, mejora continua y distribución alrededor del mundo”, aseveró el directivo.