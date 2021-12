Unas mil empresas pagarán salario base 7,500 pesos en 2022: fundador de salsas Tajín

Horacio Fernández Castillo, diputado del Movimiento Ciudadano y fundador de la empresa Tajín, trabaja para que unas 1,000 empresas paguen un salario base de 7,500 pesos en 2022, el cual alcanza la línea de bienestar familiar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

“En 2022, pensamos sean 1,000 empresas pequeñas, medianas y grandes sumadas a la iniciativa de salario digno, el cual es superior a los 7,500 pesos mensuales”, dice el fundador y presidente ejecutivo de la empresa de chile en polvo Tajín.

El secretario de la Comisión de Economía Social y Fomento del Cooperativismo de la Cámara de Diputados recuerda que el pago del salario digno entre los trabajadores comenzó hace 2 años de la mano de un grupo de empresarios liderados por Arturo Zapata Guizar, presidente ejecutivo de Grupo Zapata.

Iniciaron 20 empresas pagando el salario digno de 7,500 pesos a sus trabajadores: “Ahora son más de 200 compañías y la idea es que sean una 1,000 empresas en muy poco tiempo, que ya estemos comprometidos en la nueva forma de pensar y de actuar en favor de que los que menos tienen en México”, señala Forbes México.

Actualmente, una de las 5 universidades privadas más importantes en México paga el salario digno, así como 2 de los 5 bancos del país más grandes se sumó a la propuesta de pagar 7,500 pesos como base a sus trabajadores, cuenta el fundador de Tajín.

Hay pequeñas empresas y medianas de 50 empleados y otras grandes compañías de 500 trabajadores pagando un salario que alcanza la línea de bienestar familiar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dice Horacio Fernández Castillo.

“Lo importante es que permee este espíritu de que tenemos que apoyar a los que menos tienen”, manifiesta el político jalisciense.

“Ese salario es una bofetada a los más desfavorecidos. Desde 1992 ¡hace 30 años! No cubre el costo de la canasta básica fijada por el INEGI, y ahora por el CONEVAL. 30 años de deterioro del poder adquisitivo de los más necesitados; eso no es sostenible”.

A nivel político, la propuesta del salario digno no tiene relación con ninguna cámara de comercio ni con ningún organismo político, lo cual es sano y bueno por estar libre de los intereses, expone el ingeniero Industrial por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.

“La mentalidad del salario mínimo, que considero lo más cercano a lo injusto, porque cuando estamos pensando en lo mínimo, pensamos en que el empresario le pague lo mínimo al trabajador”, expresa el Promotor del proyecto Jalisco Sin Hambre.

El colaborador piensa trabajar lo mínimo posible para que no lo corran y esa mentalidad es terrible, porque hace al país mediocre, comenta el directivo de la empresa Tajín.

“Necesitamos pensar en cuánto es lo más que podemos pagar a los colaboradores sin perder competitividad y entendemos que hay compañías como las maquiladoras que trabajan con centavos y con un margen de ganancia de entre 1 por ciento y 2 por ciento: Y moverse en ese rango les es difícil”, apunta Horacio Fernández Castillo.

Las demás compañías tienen un margen de ganancia razonable para apoyar e incentivar un salario digno entre la gente que menos tienen, añade el empresario jalisciense.

“Yo le diría a los amigos empresarios que hagan y animen hacer un ejercicio para que nadie en su empresa gane menos de 7 mil 500 pesos”, resalta.

“En México el rango que hay de los que más ganan y los que menos ganan es enorme: Un director de una empresa gana muchísimo dinero y eso no sucede en algunos países como en Europa donde hay una socialdemocracia”, enfatiza el diputado de Movimiento Ciudadano.

La propuesta es una iniciativa mexicana que convierte a las empresas en ser más sociales: “Si la empresa no se vuelve más social no tiene futuro y no es sano mantener la desigualdad y pobreza en México”, agrega.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no hizo su trabajo, ni apoyo a las empresas para sortear la crisis sanitaria de Covid-19, como pasó en otras economías del mundo, puntualiza el presidente de Tajín.

En México los empresarios estamos hechos para luchar, incluso desde hace muchas décadas somos resilientes a las crisis, cuenta Horacio Fernández Castillo.

“Yo entiendo que la pandemia de Covid-19 le ha pegado a todos, pero tienes que sacar la casta y darte cuenta de que ya es tiempo de voltear a ver la realidad en México”, destaca.

La bancada de Morena vio con muy buenos ojos un salario base de 7,500 pesos, porque es una propuesta que nace y es de los empresarios, apunta el fundador de Tajín.

Una propuesta para pagarle un salario superior al mínimo es algo extraño en el mundo empresarial, pero es una acción necesaria para que nuestra gente vaya más allá en su actividad laboral, sostiene el diputado de Movimiento Ciudadano.

Hay empresas con la capacidad y posibilidad, como en Tajín, que pagamos un buen salario y la educación secundaria, preparatoria, licenciatura o maestría sin ninguna condición, porque no son esclavos los trabajadores, asevera el legislador de Movimiento Ciudadano.

Los trabajadores de las empresas mexicanas requieren de beneficios sociales, porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y otros estatales no están cubriendo las necesidades de salud y educación, concluye Horacio Fernández Castillo.