Uno hubiera querido seguir en México: Salvador Sobrino

Hablaba Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico de México manifestó en días anteriores, que el deporte de Alto Rendimiento no puede permitir la fuga de talento al extranjero, como es el caso de los entrenadores que buscan un mejor destino ante la falta de apoyos, siendo que después de Oscar Salazar en Tae Kwon Do con dos bronces para Egipto, hoy Salvador Sobrino, años atrás avecindado en Australia, ganó el bronce con su díscipula Melissa Wu derrotando en la lucha a la mexicana Gabriela Agúndez.

Sobrino, emigró en la década de los noventa a la nación del canguro. El estuvo con Jesús Mena en el bronce de Seúl 88, trabajo con otro medallista Fernando Platas, que ganó plata en Sydney, siendo exitoso su camino australiano donde en Beijing 2088 derrotó a chinos en casa, con Matthew Mitcham en plataforma, ademas del bronce sincronizado en Sydney con Tourky y Gilmore.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Hoy para Fox Sports México conversamos con Salvador y la reproducimos con gusto en este espacio de Forbes México. De su bronce hoy con Wu “Una medalla olímpica es increíble, escasas de agarrar, me tocó está vez. Medalla difícil la mexicana Gaby y la norteamericana estaban pegadas.China muy adelante,solo sobraba el bronce. Le toco a Melissa,logro especial para ella,siempre quedaba cuarta o quinta, el ya mérito, se quería retirar, le pedí lo intentará y ganar esa medalla que anhelaba, tenia plata sincro en Beijing. Hoy cumplió su sueño”.

Los clavadistas mexicanos “Su nivel es increíble y siempre lo será. México tiene fábrica de clavadistas con talento de ellos y entrenadores.Iván Bautista hizo buen trabajo,casi me quita el bronce con Gaby, niña joven con calidad. Ale en sincronizado con ella, increíble como compitieron.El caso de Rommel, pensé que iba por medalla. Los clavados en México van a la vanguardia. De los mejores de México”.

Competir contra chinas que ganan todo “La niña es un fenómeno. Una cada 100 años. Tiene 14 años,no parece. Increíble competencia. No es frustrante, nos obliga a tratar de buscar métodos de entrenamiento para desarrollar. En Beijing con Mitcham les gané en su casa. Hay que trabajarle duro”.

Estuvo con Jesús Mena en el bronce de Seúl 88, trabajo con Platas y otros “Hice mis pininos desde México, apoye a Mena que entrenaba con Osorio, yo lo lleve a la medalla, lo compartimos juntos. Me ha tocado el oro de Mitcham en Beijing y ahora está medalla que me llena de alegría, pensaba que no me tocaba y toco“.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Porque se fue de México hace unos buenos años atrás “Hubieron varios aspectos. En ese momento cuando estaba yo con problemas de contratación y había incertidumbre. Al fin y al cabo es tú trabajo. Tú quieres seguridad, no me la brindaron en ese momento por parte de la Federación, me sentí casi obligado a aceptar la posición que me ofreció Australia“.

Continuó su relato “Me ofrecieron buen salario y buenas cosas. Acepté. Desgraciadamente así se manejaban las cosas en México, no se si hoy sea igual y es por eso que nos vamos. No nos vamos porque nos queramos ir. Me hubiera gustado seguir trabajando en México y trabajar con mexicanos. Somos profesionales. Hay que pagar renta, hay que vivir y de eso vivimos. Desgraciadamente así fue. En Australia me han dado todo el apoyo y valorado mi trabajo”.

Sobrino en clavados y Oscar Salazar en Tae Kwon do ganó dos bronces con Egipto “Me enteré de Egipto, la de Tiro con Arco Gaby Bayardo con Holanda. Esas cosas deben de parar y dejar de suceder. Siento que es importante mantener esos talentos”y agregó “Si el profesor de Tae Kwon Do se fue a Egipto y ganar dos medallas que nunca había tenido fue un error dejarlo ir”.

Barón Pierre de Coubertin “El Espíritu Olímpico exalta y une en un conjunto equilibrado las cualidades del cuerpo, de la mente y de la voluntad”.

Contacto:

Twitter e Instagram: @fersch_4.

Facebook: Fernando Schwartz

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.