Urgen a detonar el hidrógeno verde en México y no repetir error del gas natural

El desarrollo de la industria de hidrógeno verde en México puede generar inversiones por 6,000 millones de dólares y esto impactar en 5,000 millones en el PIB del país entre 2025-2030.

De acuerdo con un estudio de PriceWaterhouseCoopers (PWC), se estima una demanda de 230,000 toneladas de hidrógeno verde en dicho periodo, que además de las inversiones y contribución al PIB, generaría 340,000 empleos y evitaría la emisión de 5 millones de toneladas de CO2.

El estudio presentado durante el Congreso Mexicano de Hidrógeno 2022 tiene el objetivo de marcar la ruta para el desarrollo de la industria de hidrógeno verde para el crecimiento y descarbonización de la economía.

De hecho, en una prospectiva más amplia, de 2025-2050, se estima que las inversiones lleguen a 59,000 millones de dólares, una contribución al PIB de 46,000 millones, la generación de 3.2 millones de empleos y la reducción de CO2 de 52 millones de toneladas, esto con una demanda de 2.7 millones de toneladas de hidrógeno verde.

Para cubrir esta demanda se necesita la instalación de 79 gigavatios de capacidad de energías renovables para el proceso de electrólisis para la producción de hidrógeno verde.

También se prevé que uno de los grandes retos para la producción de hidrógeno verde sea el precio, ya que ahora no es tan rentable, pero se volverá más competitivo al pasar de 5.3 dólares por kilogramo en 2030 a 2.5 dólares por kilogramo en 2050.

Ante este panorama de oportunidades para México en el hidrógeno verde, Marcos Ávalos Bracho, director general de Contenido Nacional y Fomento del Sector Energético de la Secretaría de Economía, pidió pasar de las palabras a establecer los cimientos y no caer en el error del gas natural, una industria que no se desarrolló en México.

“No podemos cometer el error como lo hicimos con el gas natural, donde no lo vimos como un tema de estrategia, en las administraciones pasadas lo vieron como un tema de rentabilidad, porque es muy lógico, me sale más barato importarlo que producirlo en México, pero el análisis que no hicieron y no contabilizaron es que aunque salía en ese momento 3 dólares más caro, la cadena de valor que generaba lo compensaba y no estuviéramos viviendo lo de ahorita, lo que pasó recientemente en Texas”, indicó Ávalos.

Agregó que la paradoja de México con el gas natural es que lo tiene, pero no lo extrae, por lo que llama a que no pase una situación similar con el hidrógeno verde, que si bien no es rentable ahora se necesita verlo como algo estratégico de la política industrial.

Israel Hurtado, presidente de la Asociación Mexicana de Hidrógeno, comentó en todos los estudios internacionales que hay de hidrógeno verde, ponen a México en un lugar “especial”, el potencial de producción y exportación de este combustible a escala mundial, por lo que la industria ya está dando los primeros pasos en el desarrollo.

México podría exportar el hidrógeno verde a Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia por su posición geográfica.

Además, indicó que en el sureste hay grandes recursos renovables para la producción de hidrógeno verde y ahora que se está desarrollando el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo, se puede detonar esa parte del país.

