¿Vale la pena arrancar una empresa familiar? (Pt. 5)

“Tu trabajo va a ocupar una gran parte de tu vida y la única forma de estar verdaderamente satisfecho es hacer lo que crees que es un gran trabajo”. Steve Jobs

Mi experiencia profesional me ha enseñado que cada empresa y familia son únicas y actúan o reacciona de manera diferente ante las mismas circunstancias. Lo que a una organización le beneficia, puede ser la ruina de otra y de igual forma en la familia lo que a unas las une a otras las separa. Dentro de una empresa familiar, se da por sentado que los herederos del fundador están obligados a ser los sucesores; sin embargo, el proceso de cambio de liderazgo no es igual para cada compañía, hay que tomar en cuenta distintos aspectos para tomar la mejor decisión.

En el mundo empresarial encontramos ejemplos que nos permiten tener un panorama amplio sobre el tema: la famosa compañía de sopas Campbell creció bajo el mandato de Arthur C. Dorrance, quien aprovechó el talento de su sobrino John T. Dorrance, ingeniero químico, para crear sus famosas sopas condensadas; además, John se convirtió en el líder de la empresa fundada en 1869.

Agustín Guilisasti es uno de los creadores de Cabify, una potencia en el negocio de los taxis de lujo; su talento encontró un camino diferente al trazado por su familia, ya que su padre dirige el grupo vitivinícola Concha y Toro.

Larry Ellison fundó Oracle, compañía que lo convirtió en multimillonario. La empresa será heredada por sus 2 hijos, pero ellos no participarán de su operación, ya que ambos son cinematógrafos apasionados.

Estas historias muestran que hay varios caminos que los herederos de una empresa pueden tomar para alcanzar el éxito. A continuación, comparto una serie de puntos que exploran las ventajas y desventajas de participar en la administración de una organización familiar:

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

1.- Propósito superior. El factor más importante para asegurar la sostenibilidad empresarial es definir un propósito elevado. Este es consecuencia de cuestionar ¿para qué existe el negocio?, de reflexionar sobre los valores que constituyen los fundamentos de la empresa familia y de hacerse conscientes del impacto que generan las decisiones. El propósito –que difiere de la misión y visión– surge de la oportunidad para resolver un problema o satisfacer una necesidad humana. Muy importante tener en cuenta que el propósito puede cambiar si las circunstancias cambian.

2. La estrategia de mercado. Las empresas familiares planean a largo plazo, evitan deudas y despilfarros, lo que les brinda una mayor estabilidad económica; en sentido contrario, esta forma de administración pierde oportunidades porque no toma grandes riesgos. En épocas de prosperidad, las empresas no familiares tienen mayores ganancias; en tiempos de crisis, las empresas familiares permanecen más cerca de sus estándares. Sobre este aspecto, recomiendo el artículo “What You Can Learn from Family Business”.

3. Los colaboradores. Los colaboradores en la empresa familiar suelen ser personas de confianza -muchos de ellos familiares- que buscarán, generalmente, el bien de la organización. Esta ventaja se pierde si no se canaliza adecuadamente el talento en puestos clave y se otorgan privilegios basándose únicamente en los lazos familiares, desaprovechando el talento externo que forma parte de la empresa.

4. Cultura empresarial. Transmitir una genuina cultura consciente. Esto se logra cuando los cimientos de la empresa resultan evidentes a todos los skateholders. Cuando ellos comprueban que vivimos nuestros valores y que honramos nuestra promesa declarada en nuestro propósito, nos adelantamos a cualquier duda o interrogante, pues es nuestro comportamiento lo que al final del día genera confianza, identificación, orgullo y lealtad en nuestros clientes, a la vez que motiva e inspira a las mejores personas a trabajar con nosotros.

5. El liderazgo consciente. Un líder consciente ve la rentabilidad de la empresa no como un fin en sí mismo, sino como un medio para generar bienestar a la sociedad a través de los bienes y servicios que brinda. Nadie mejor que el líder para ser el principal impulsor del propósito elevado, especialmente cuando sus acciones reflejan congruencia, tanto dentro como fuera de la organización.

La dirección de las empresas familiares es sumamente estable. Su gestión es flexible porque se pueden tomar decisiones de manera rápida y reaccionar a tiempo ante cualquier eventualidad. El liderazgo en la empresa familiar puede volverse en contra cuando no se cuenta con un plan de sucesión.

6. Versatilidad. Las empresas familiares se adaptan rápidamente ante las adversidades, como lo demostraron al buscar las opciones necesarias para ofrecer sus productos o servicios durante la reciente pandemia. Las corporaciones no familiares tienen la ventaja de ser reconocidas por su especialización, pero eso les da poca adaptación a los cambios.

En la actualidad, el futuro de las empresas está orientado a ser empresas conscientes y que, en su filosofía y acciones, se contemple a las personas como un recurso de alto valor y se gestionen, con base en ello, su estrategia y operatividad. “Los negocios deben tener propósito más allá de las ganancias”. Raj Sisodia

Los jóvenes herederos deben considerar todo el horizonte de expectativas para tomar la mejor decisión sobre su futuro profesional. Entender que este paso requiere de comunicación y acompañamiento, ayudará a que la familia y la empresa encuentren un equilibrio entre sus objetivos, necesidades e intereses.

Suscríbete a Forbes México

Contacto:

Twitter: @mariorizofiscal

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.