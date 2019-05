Valle de México suma tercer día de contingencia ambiental atmosférica

Notimex.- La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que continúa la contingencia ambiental atmosférica extraordinaria, debido a que prevalecen los niveles de contaminación causados por los incendios que afectan la región centro y sur del territorio nacional.

En su reporte, el organismo recordó que se suspende la circulación de 05:00 a 22:00 horas para los vehículos con holograma 2, holograma 1 terminación par y todos los vehículos con engomado verde terminación placa 1 y 2.

De acuerdo con el Sistema de Monitoreo Atmosférico, hasta el momento la calidad del aire es mala en el Valle de México, con un nivel máximo de 147 puntos de Partículas Menores a 2.5 micrómetros (PM 2.5) en la alcaldía capitalina de Iztapalapa.

La CAMe recordó que tampoco circulan los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras, así como los automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento.

Además, todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación par, mientras que las unidades del servicio de transporte de carga con placa federal o local deberán acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas.

Ante estas condiciones del clima, los niños, adultos mayores, personas con intensa actividad física o con enfermedades respiratorias y cardiovasculares, deben limitar los esfuerzos prolongados al aire libre.

El índice de rayos ultravioleta es de 4, por lo que las autoridades capitalinas recomendaron, de exponerse al sol y ser de piel sensible, usar sombrero y gafas con filtro UV y aplicar un protector solar con factor de protección social mayor a 30.