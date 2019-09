‘Vámonos respetando, no somos iguales’, responde AMLO a INE por comparecencia

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que haya hecho uso de programas sociales para la promoción personal; “vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta”.

Tras aclarar que no podrá comparecer ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que lo citó, junto con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, para aclarar este tema, el Ejecutivo federal dijo que debido a que sale de gira de trabajo, enviará un escrito al organismo para para ejercer su derecho a la defensa.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, reiteró su respeto al órgano electoral, pues “son autoridad, si ellos emiten una recomendación o (deciden) infraccionarnos, nosotros nos vamos a defender y a aclarar lo que la autoridad determine”.

Nada extraordinario en citar a comparecer al presidente, aclara INE

Luego de que este jueves se dio a conocer que la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral (INE) citó a comparecer al presidente Andrés Manuel López Obrador, el órgano electoral informó que el citatorio “no constituye, de ninguna manera, una situación extraordinaria”.

Expuso que de manera rutinaria la autoridad electoral emplaza a todas las partes denunciadas, en este caso funcionarios públicos, y generalmente “las partes involucradas atienden estos citatorios a través de sus oficinas jurídicas y es posible que, inclusive, las desahoguen por escrito”.

Esto después de trascender que el Ejecutivo Federal, así como la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, y el coordinador general de Programas para el Desarrollo, Gabriel García Hernández, estaban llamados a responder el citatorio de la investigación contenida en el expediente UT/SCG/PE/PRD/CG/106/2019 de la Unidad Técnica de lo Contencioso.

Citatorio que se dio tras la queja presentada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra del presidente López Obrador y diversos funcionarios denominados Servidores de la Nación.

Ello por la supuesta realización de actos de promoción personalizada mediante la indumentaria y accesorios como chalecos, gorras, mochilas y gafetes, utilizados para llevar a cabo funciones de levantamiento de censo o entrega de beneficios de programas sociales.