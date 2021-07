Vamos a competir en la venta de gas LP, dice AMLO a la IP

Con la creación de la empresa paraestatal Gas Bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las compañías privadas que distribuyen este combustible a competir, pues dijo que no es posible que incremente el precio de este.

“Que ellos se apliquen. Vamos a competir. No es posible que haya estos aumentos (en el precio de gas) ¿Qué, quieren la libertad del zorro en el gallinero? Esa ya no hay. No vamos a dejar en estado de indefensión a la gente y no lo hacemos en otros productos, no es una política generalizada”, dijo el mandatario federal.

En su conferencia “mañanera”, el titular del Ejecutivo reclamó que el aumento en el precio de gas LP afecta, no sólo a la economía, sino a él mismo, porque lo deja como mentiroso, ya que prometió en campaña para la elección presidencial que no iba a incrementar el costo de las gasolinas, diésel, luz y gas más allá de la inflación.

“Nos está perjudicando, entre otras cosas, además de afectar la economía popular, me esta dejando a mí como demagogo, como mentiroso. Hice el compromiso que no iba a aumentar el precio de las gasolinas, diésel, luz y gas, y he logrado cumplir en las gasolinas, diésel, luz y aquí no puedo, ¿por qué? No hay ninguna razón. Tenemos un mecanismo”, fustigó.

López Obrador aseguró que en tres meses, Gas Bienestar comenzará a distribuir gas LP en cilindros en todo el país, ya que aseveró que “pronto” se tendrá un proyecto sobre la distribución y el costo de este combustible. Asimismo, dijo que se tienen los recursos para hacer esta empresa paraestatal, por los ahorros que se han logrado.

“Tenemos los recursos y tenemos el gas, porque Pemex tiene gas e importa el gas. Podemos, si es necesario, importar más gas y tenemos el presupuesto. No es para presumir, pero salimos de compras: acabamos de compra una refinería; están bien en las finanzas publicas, porque no hay corrupción y no hay gastos superfluos, no hay derroche, no hay lujos”, dijo.

Al ser cuestionado sobre los comentarios que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) de que la mejor forma de vender gas LP a la población no es a través de la empresa paraestatal, el presidente respondió: “Ese es un cero a la izquierda, están de florero, nada más de adorno y podría decir más cosas, pero me autolimito”.

Asimismo, adelantándose a la investigación y juicio que hace la Cofece sobre el mercado del gas LP, López Obrador advirtió que las empresas gaseras se han coludido para pactar precios.

“(Gas Bienestar) es un competidor más, porque ellos se asociaron, son cinco los que controlan todo el mercado del gas. ¿Cómo nos explicamos que no aumente el precio de las gasolinas, de la luz, y sí aumenta el precio del gas?”, cuestionó.

