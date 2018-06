¡Vamos a hablar con México!, dice Trump en tuit sobre migración y comercio

Esta mañana de viernes, Donald Trump usó Twitter para ventilar sus diferencias con los legisladores del Partido Demócrata de su país al acusarlos de no querer arreglar las leyes de inmigración de su país. En un tuit, el presidente de Estados Unidos utilizó la relación comercial de su país con México y las leyes de inmigración de su país vecino para atacar a los demócratas.

80% of Mexico’s Exports come to the United States. They totally rely on us, which is fine with me. They do have, though, very strong Immigration Laws. The U.S. has pathetically weak and ineffective Immigration Laws that the Democrats refuse to help us fix. Will speak to Mexico!

“80% de las exportaciones de México son a Estados Unidos. Ellos dependen completamente de nosotros, lo cual está bien. Ellos tienen, sin embargo, Leyes de Inmigración muy estrictas. EU tiene Leyes de Inmigración patéticamente débiles e inefectivas. Leyes que los demócratas se niegan a ayudarnos a arreglarlas. ¡Vamos a hablar con México”.

De esta publicación no se desprende si Trump profiere su última frase como amenaza o como una declaración de que hablará con México para pedir ayuda o asesoría.

En un tuit posterior, Trump dice que: “Tenemos que mantener una fuerte frontera al sur. No podemos permitir que nuestro país sea invadido por inmigrantes ilegales en tanto que los demócratas cuentan sus cuentos falsos de tristeza y dolor con la idea de que ésto les ayude en las elecciones. ¡Obama y otros tuvieron las mismas fotos y no hicieron nada al respecto.

We must maintain a Strong Southern Border. We cannot allow our Country to be overrun by illegal immigrants as the Democrats tell their phony stories of sadness and grief, hoping it will help them in the elections. Obama and others had the same pictures, and did nothing about it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2018