Vamos a todo dar, no hay apagones ni aumento en tarifas de luz: Bartlett

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), rechazó que durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador haya aumentos en las tarifas de luz o apagones.

“No es cierto, es mentira, no les crean (a los medios). No es cierto, la instrucción del presidente es que las tarifas no suban de ninguna manera, es una orden del presidente y no han subido en los tres años, para nada”, sostuvo.

Abordado previo al informe del mandatario federal con motivo del tercer año de su triunfo electoral, el funcionario enfatizó que de manera autocrítica, el país y la Cuarta Transformación van “a todo dar”.

“Un ejercicio de autocrítica, así muy autocrítica, nada, vamos a todo dar”, lanzó Bartlett a la prensa.

Cuestionado sobre si en el país se pueden registrar más apagones como sucedió a principios de mes en algunas regiones del país, Bartlett afirmó que la CFE es la mejor empresa del mundo, por lo que negó que vayan a registrarse más incidencias.

“No hay apagones, no les creas, hombre, ustedes son buenos periodistas, analizan, no se dejen llevar por las mentiras, vivimos en un ataque constante a la CFE porque es la mejor empresa de México y se quieren quedar con el mercado eléctrico, ¿no sabían eso?”, señaló.

