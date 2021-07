Llegamos a una semana de haber sido inaugurados los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, donde las sorpresas han estado presentes, donde historias se han escrito, donde se hace el primer balance de cada delegación, viendo cada quien a su conveniencia el vaso medio lleno o medio vacío según la óptica por donde se le mire.

México arrancó ganando su medalla más rápida de la historia en el Tiro con Arco Mixto, en la dupla Alejandra Valencia y Luis Alvarez. Las campanas se fueron al vuelo, esperando una actuación sin precedentes de la delegación, siendo que la realidad es contundente, dos medallas de bronce, sumando a la de plataforma sincronizada en clavados con Alejandra Orozco y Gaby Agúndez. De ahí lluvia de siete cuartos lugares, si siete, tan cerca de la gloria de medalla como de quedarse finalmente en el honroso diploma olímpico que se otorga del cuarto al octavo lugar.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Para Ana Guevara, titular de Conade, el vaso se ve así: ” Yo no me atrevería a decir que es el ya mérito, yo creo que es un nivel competitivo y como deportista siempre lo dije, el peor lugar que te puede tocar es el segundo y el cuarto, el segundo porque te quedas cerca del oro y el cuarto porque te quedaste fuera de las medallas, pero no es un tema del ya mérito yo creo que requiere de más entereza y de mayor compenetración en la toma de decisiones” y agrega, “Esperamos que los resultados lleguen y el número se va descontando, vamos -7 de medallas que se daban por dadas, pero va a ser lo que tenga que ser, yo no he estado presionando a ninguno ni a ninguna de los atletas, esto son Juegos Olímpicos y entiendo la presión que esto implica para muchos pero yo tengo la confianza de que deben de caer otros metales”.

Para Carlos Padilla presidente del Comité Olímpico Mexicano, su vaso es diferente: “Creo que un buen resultado es quedar entre los ocho primeros porque el COI (Comité Olímpico Internacional) emite el diploma olímpico correspondiente y eso es extraordinario”. Además destacó “Esta generación seguramente estará en el podio en los Juegos de París 2024, son muchos años en los que se han estado preparando y da gusto que ahora vengan a consolidarse”.

Ese es el dilema, no todo es medalla en Olímpicos, para mujeres y hombres que han llegado al sueño de estar con grandes sacrificios a lo largo de los años, pero la presión mediática y las redes solo exigen cuentas en metales, para los espectadores en efecto nacionalista, si no hay oro, plata o bronce, es un fracaso, viendo ellos desde su óptica el vaso medio lleno o medio vacío. El deporte presenta diversos factores para llegar a la gloria, donde además de las virtudes competitivas,el factor psicológico juega un papel,o sino veamos a Simone Biles quien hoy en su Instagram Story, valiente muestra que sus figuras en cada aparato están descompuestas o como en un mal día el roble Nole Djokovic se desmorona y acaba su sueño del Gran Slam, al caer frente a Zverev e ir por el bronce.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

Un buen día da el vaso medio lleno. Un mal día lo convierte en medio vacío. En el primero,el ingenio ayuda, como es el caso de la canoísta australiana Jessica Fox quien confesó en sus redes haber arreglado un remo de su kayak, atándolo a un condón, de algo tenían que servir en pandemia, o bien como Sunisa Lee que aprovechó la ausencia de Biles y ganó el all around individual. Como Brasil de Marta y Formiga cae en penales vs Canadá quien les vuelve a dejar fuera como en Río de Janeiro. Rapinoe, tuvo que salvar a Estados Unidos para en penales dejar fuera a Holanda. Juegazo.

EL deporte es como la vida misma.Vaso medio lleno o medio vacío marca la diferencia en todo. Como dice la Carta Olímpica: ”El Olimpismo es una filosofía de la vida, que exalta y combina en un conjunto armónico las cualidades del cuerpo, la voluntad y el espíritu”.

Twitter e Instagram: @fersch_4.

Facebook: Fernando Schwartz

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.