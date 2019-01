Venezuela, en la mira de la prensa internacional

La disputa por el poder legítimo en Venezuela es portada en medios de comunicación digitales de alrededor del mundo.

El peso geoestratégico y geopolítico hace que ese país caribeño de poco más de 32 millones de habitantes esté en los debates de distintos países del globo.

Muchos medios, además, han leído en clave interna la guerra por el poder entre el régimen de Maduro y la oposición en Venezuela.

Forbes México ha revisado varios medios y aquí les ofrece una selección de los más destacados:

New York Times

Rusia alerta a EU que no intervenga en Venezuela

En clave interna, el diario neoyorkino se fija en la tensión que se anuncia entre Estados Unidos y Rusia por la crisis política en Venezuela.

El New York Times se fija en los lazos que unen al país europeo.

“En diciembre, Rusia envió un pequeña partida de aviones a Venezuela, en una muestra de solidaridad con Maduro”, afirma.

“Más importante aún, ha dado a Venezuela más de 10,000 millones de dólares en asistencia financiera en los últimos años. A cambio, Rosneft, la compañía petrolera rusa, ha adquirido acciones en el sector energético venezolano”, añade.

También explica cómo Venezuela se ha convertido en uno de los grandes mercados de armas en América Latina para Rusia. “Firmó 30 contratos por un valor de 11 millones de dólares entre 2005 y 2013”.

France 24

El grupo mediático francés habla de una “jornada simbólica” la del 23 de enero.

Reporta los 13 muertos que cuenta el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) a raíz de las “protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones paramilitares”, según este organismo.

También, los 278 detenidos que lleva registrados el Foro Penal Venezolano.

“Como no había ocurrido desde que Maduro llegó al poder en 2013, la oposición ha asumido un rol protagonista en la lucha contra lo que consideran un Gobierno ‘ilegitimo’”, afirma.

Deutsche Welle

“Todo es posible ahora en el país más pobre y más rico del mundo”, así empieza el editorial del digital alemán Deutsche Welle que firma la redactora en jefe del departamento de América Latina, Uta Thofern.

La periodista hace un análisis de la geopolítica comprometida en los hechos de Venezuela.

Cree que la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado del gobierno transicional es temeraria y que el rápido apoyo de Estados Unidos se le puede girar en contra.

“Cada apoyo de Estados Unidos da a los chavistas extremos de Maduro nuevos argumentos y, alimenta la leyenda de que la miseria en Venezuela es resultado de la “guerra comercial” implementada por Estados Unidos”, afirma.

También repasa los intereses de Rusia y China en la Venezuela chavista: “Venezuela es un puente estratégico para extender su poder geopolítico en el continente americano”, afirma.

Finalmente, a pesar del apoyo de grandes potencias al líder de la oposición, Thofern afirma que “aún falta un peso pesado: México”.

BBC

“Crisis de Venezuela: Cómo escaló la situación política”

El medio público del Reino Unido analiza qué ha llevado a Venezuela a tener dos presidentes al despertarse por la mañana este 24 de enero.

Explica que la autoproclamación de Juan Guaidó fue motivada por el rechazo de las elecciones que Maduro convocó el pasado mayo de 2018, en las que salió reelecto por seis años más.

“La mayoría de la oposición las boicoteó”, afirma, “varios candidatos de la oposición fueron privados de postularse mientras otros fueron encarcelados o tuvieron que escapar del país”, añade.

La BBC afirma que Guaidó cuenta con el apoyo de potencias internacionales, pero “no tiene mucho poder en términos prácticos”, afirma.

“Es el presidente de la Asamblea Nacional, pero el cuerpo legislativo ha terminado por ser despojado de sus poderes con la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017”, explica.

El posible desatascador son las fuerzas de seguridad, que hasta el momento se han mantenido fieles a Maduro en parte por los aumentos de salario que éste los ha ofrecido a lo largo de su mandato y puestos clave en la Administración e industrias.

Russia Today

El reconocimiento internacional del líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente legítimo podría llevar al país a una sangrienta guerra civil, advierten expertos que critican la injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela.

El miércoles fue escrito un nuevo capítulo en la crisis venezolana luego de que el presidente de EE.UU, Donald Trump, reconociera a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, como el mandatario “legítimo” del país, poco después de su autoproclamación. Varias naciones latinoamericanas y occidentales siguieron rápidamente su ejemplo.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. instó a los militares y las fuerzas de seguridad venezolanas a “apoyar la democracia y proteger a los ciudadanos”, es decir, a rebelarse contra el presidente elegido democráticamente.

“Hay un gran peligro de que esto pueda llevar a una guerra civil”, aseveró a RT el exdiplomático estadounidense Jim Jatras. “Si los militares o la Policía se dividen, podría haber una violencia muy seria en este país”.

Brian Becker, integrante de la coalición antiguerra ANSWER, recordó a RT que millones de venezolanos salieron de la pobreza durante la revolución bolivariana”. “No van a aceptar la imposición del nuevo presidente elegido por EE.UU.”,

Una colega de Becker, Gloria La Riva, enfatizó que la Casa Blanca está muy interesada en echar mano a las vastas reservas naturales de Venezuela. “Si EE.UU. ahora está reconociendo al falso líder de Guaidó, los tribunales de EE.UU. tratarán de expropiar las reservas de petróleo de Citgo, las propiedades de Citgo, que son propiedad de Venezuela en EE.UU.”, afirmó a RT.

Telesur

El medio de comunicación del régimen de Maduro explica a sus lectores cómo funciona la injerencia de EU en el golpe de estado de la oposición, liderada por Juan Guaidó.

Considera ilegítimo al autoproclamado presidente porque es el líder de la Asamblea Nacional, declarada en desacato desde 2016 por el Tribunal Supremo de Justicia.

Afirma que todo forma parte de un plan golpista monitoreado por la Casa Blanca, con el senador Marco Rubio “en el epicentro de la estrategia contra el Gobierno legítimo de Nicolás Maduro”.

“Al respecto, Bloomberg explica que ‘la Administración Trump también está preparada para sancionar las exportaciones de petróleo de Venezuela, pero no se ha decidido cuándo tomar ese paso’. Se espera que ocurra en el futuro próximo, luego de la autojuramentación de Guaidó”, afirma.

La Stampa

“Venezuela, Erdogan se puso del lado de ‘hermano Maduro'”

El corresponsal en Beirut del periódico italiano reporta sobre la crisis de poder de Venezuela. Y lo hace a propósito del posicionamiento de Turquía.

Según cuenta, el portavoz de la presidencia turca, Ibrahim Kalin, compartió un hashtag en Twittter para apoyar al presidente Maduro: #NoussommesMaduro (#SomosMaduro, en francés).



“Bajo el liderazgo del presidente Erdogan, agregó, Turquía mantendrá el principio de rechazar todos los intentos de golpe”, afirmó.

Volkskrant

“Blog de opinión: ¿Cambiarán las protestas contra el gobierno de Maduro esta vez?”

El holandés se hace eco de las columnas de tres expertos que este miércoles escriben sobre qué diferencia hay con la crisis de Venezuela actual respecto de las veces pasadas.

El periodista venezolano y colaborador de The Washington Post afirma que fueron las clases trabajadoras las que salieron a protestar, y no las clases medias como tradicionalmente sucedía.

El digital Volkskrant también se hace eco de la columna de José Antonio GIl en El Universal, en la cual éste reflexiona sobre el cambio de tono y mentalidad de Juan Guaidó.

“Pide al Ejército que respete a la rebelión en lugar de reprimirla y que se mantenga fuera de la política en lugar de dar un golpe militar. Esto representa un cambio psicológico refrescante”, afirma.

Finalmente, reporta las palabras del politólogo Ángel Oropeza en el periódico venezolano El Nacional.

“Este es un momento en el que la organización y la inteligencia social van a marcar la diferencia”, afirma, para argumentar que apenas acaba de empezar la lucha contra la dictadura.

IRNA

“Irán apoya al gobierno y al pueblo de Venezuela”

La agencia de noticias de Irán, Estado aliado de Venezuela, reporta el mensaje de apoyo de su ministro de Exteriores hacia el régimen de Maduro.

“La República Islámica de Irán apoya al gobierno y al pueblo de ese país contra cualquier intervención extranjera en los asuntos internos de Venezuela o cualquier otra medida ilegítima e ilegal, como un golpe de estado o movimientos impopulares”, aseguró el portavoz.

Clarín

El periódico argentino entrevista a su embajador en Venezuela, Eduardo Porretti.

Preguntado por qué implica el hecho de que su país haya reconocido a Juan Guaidó como presidente legítimo del Estado caribeño, Porretti responde que “lo más probable” es que ya no atienda a actos protocolares ni actividades del régimen chavista, si bien está esperando instrucciones del Ejecutivo de Macri.

Afirma que la Embajada de Argentina mantiene contactos con países y organizaciones internacionales, como la Unión Europea, y también con líderes políticos venezolanos, como Voluntad Popular, la formación de Juan Guaidó. Si bien, el diplomático evitó afirmar rotundamente que se haya reunido con el autoproclamado presidente.

“La situación es bastante insegura y amenazante, eso sí se puede decir con claridad, tanto para nosotros como para el resto de los diplomáticos. Todos corremos riesgo físico, contexto del desafío que es muy difícil de manejar”, afirma Porretti.

The Globe and the Mail

“En fotos: El líder de la oposición se autodeclara presidente de Venezuela desafiando a Maduro”

El digital canadiense ofrece una galería de imágenes de lo que dio de sí la jornada del 23 de enero.

A Folha de Sao Paulo

“Bolsonaro presiona a Venezuela, pero su plano tiene fallas”

Para el columnista brasileño Matías Spektor, Bolsonaro aprovechará la coyuntura de Venezuela para posicionarse como el pilar de la estabilidad en América del Sur.

Sin embargo, para que esto así sea, opina que Bolsonaro tendrá que ir más allá de Juan Guaidó, a quien considera sin el apoyo y la base suficiente para liderar el cambio.

“La primera es la necesidad urgente de diálogo entre Brasil y las Fuerzas Armadas venezolanas”, afirma, pues no hay salida de la crisis posible que no pase por ellas.

También recomienda al gobierno brasileño que mantenga contactos con todos los líderes políticos venezolanos con “influencia real”, como los gobernadores de las provincias de Miranda y Carabobo.

Finalmente, Brasil podría trabajar en convencer a Rusia y China, aliados tradicionales del régimen chavista, que saldrán más beneficiados siendo parte de la solución que del problema.

