Ventas contagiosas: tres maneras de rapport

Los estados anímicos pueden cambiarse a placer. Y de esto no hay duda. ¿Cuántas veces no utilizamos la música para ponernos tristes o alegres? ¿Cuántas para despertarnos o relajarnos? Su impacto es brutal, entra por el sistema físico de nuestro cuerpo e impacta estados fisiológicos, hasta cambiar o modificar estados químicos cerebrales. De ahí que sea tan utilizada para espacios motivacionales y de interiorización.

Ahora bien, ¿Cuántas veces no le hemos comprado a alguien algo, sencillamente porque nos cayó bien? ¿O cuantas veces no le hemos comprado a alguien porque nos cayó mal? Y ¿qué pasa con todo esto?

Simple, conectamos a partir de la energía, de bloqueos y desbloqueos racionales o emocionales.

Manejar tu energía y la de los demás es algo básico en ventas. Y la mayor parte de las veces será la razón la que bloquee y la emoción la que desbloquee.

Piénsalo, a nadie le gusta comprarle algo importante o grande, a una persona con un nivel de energía bajo. Pues al final de cuentas toda negociación es también un intercambio de energía, en productos o servicios. En donde una de las partes está valorando a la otra, y en ese sistema de comunicación la energía es fundamental.

Conectar efectivamente con alguien te llevará más lejos de lo que crees, es por eso que te explico estas tres formas de rapport que impactan a nivel energético:

1.- La simplicidad

No sé si te ha tocado estar con una persona que te explica de una forma tan sencilla las cosas que hasta gusto te da el escucharle.

Hasta algunos maestros de tu infancia o adolescencia lo hicieron, y tú les compraste todas sus materias y aprendiste. ¿Por qué? Porque te explicaron de una manera tan simple, que te resulto interesante. ¿No lo hubieran conseguido de forma compleja cierto? Su dominio del tema enamoro tu razón, es decir la bloqueo, buscando utilizarla poco, dado que no había demasiado que analizar o mucho que pensar.

Esto es comunicación efectiva y las personas que tienen las dones de saber hacerlo, consiguen cosas maravillosas.

Hacer sentir a alguien que algo es simple es una forma de rapport muy efectiva. Domina tu tema y hazlo tan simple, pero tan simple, que los demás se sorprendan y te compren.

2.- El entusiasmo

La actitud también cuenta. Las personas se contagian en estados energéticos muchas veces y el entusiasmo cuando es fresco y verdadero puede ser una gran arma para ti.

Procura siempre sentirte bien cuando vayas a vender algo y hazlo entusiasmado. La contraparte podrá querer aquello que tú también quieres, deseas o usas, sencillamente por ver o querer, inconscientemente tu estado anímico.

He llegado a realizar ejercicios de ventas donde alguien por su estado energético ha llegado a vender hasta su firma sin ser siquiera famoso. (No obstante, era una de las tres únicas personas certificado en México por una marca de frenos de aire para camiones) Y esto lo utilizó en su “Speech” con una persona desconocida en la calle. Por supuesto no fue eso lo que hizo que vendiera su firma, sino que él elevó tanto su energía y se comunicó tan efectivamente que logró que una persona desconocida la comprara.

Recuerda pues que tu energía vende, y te ayuda a poder transmitir muchas más que las palabras. Haz sentir eso mismo a los demás, es más fácil de lo que crees.

3.- El humor

Dominar el sentido del humor puede ser un arma muy poderosa, si lo que se quiere es impactar a nivel energético y comunicativo. Las personas que lo hacen consiguen cosas increíbles.

No tengas miedo de arriesgarte un poco y utilizar el humor. Quizá no siempre funcione, pero si quieres ser un mucho mejor vendedor deberás probar con esto y muchas cosas más. ¡Entrénate! Entré más lo hagas, perderás el miedo y notarás como esto te puede dar resultado.

Hacer sonreír a alguien, por simple que parezca, siempre reduce las defensas, e impacta considerablemente en los estados anímicos de los individuos, pues rompe con la monotonía y cambia la química cerebral.

No dudes en hacerlo, he podido comprobar varias veces que, hasta un elemento creativo, espontáneo y humorístico, acerca a las personas de forma considerable, aun cuando todo parecía perdido. Y lo he visto incluso en la calle, con vendedores de todo tipo.

Así que no se te olvide, la simplicidad, el entusiasmo, y el humor son formas de rapport que te ayudarán a conectar de mejor manera en ventas, arriésgate y conecta, de forma pura y verdadera. Fluye, y verás como el dinero fluye más hacia ti.

