Vergüenza, usar yate en país con pobreza: AMLO a Salinas Pliego

El presidente Andrés Manuel López Obrador continuó con sus críticas al empresario Ricardo Salinas Pliego y este jueves dijo que a él le daría vergüenza subirse a un yate en un país con pobreza como México.

Luego de que Salinas Pliego llamó mentiroso a López Obrador hace unos días por decir que su empresa de Afores no ha regresado todo el dinero de cuentas inactivas al IMSS, el mandatario dijo que él siempre expresa la verdad.

“Ahora, yo no digo mentiras. Vamos a poner lo que puso, lo que declaró en una entrevista Ricardo sobre cómo maneja él su televisora, con la línea editorial de su televisora. (…) Yo no diría eso, es interesante, como a él le gustan los yates, a mí me daría pena, me daría vergüenza subirme a un yate en un país con tanta pobreza.

“Pero cada quien es libre, yo soy feliz con otras cosas… leyendo un libro, comiéndome un frijol de chicharrón, un tlacoyo, bañándome en una cascada. Soy feliz recorriendo los pueblos, abrazando a la gente, me da muchísima felicidad, se me quita hasta el cansancio”, expresó el presidente en su conferencia matutina.

López Obrador dijo que Salinas Pliego usa la concesión del gobierno que tiene con TV Azteca para atacarlo, pero ni así buscaría quitársela porque hay libertad.

“Somos libres, nosotros no somos autoritarios, no somos represores, somos distintos a los conservadores y nos da mucho gusto. El conservador por lo general es muy autoritario, es facho, es de los que quieren resolverlo todo por la fuerza y albergan muchos rencores, odio, eso no. Para los jóvenes, hay que practicar en la vida el amor al prójimo y entender que la felicidad no es acumular bienes materiales”, abundó.

AMLO consideró que la campaña de la televisora de Salinas Pliego contra él y su gobierno es grosera, vulgar e injusta, pero que él no tiene nada personal contra el empresario.

“Ha habido una campaña muy vulgar, grosera, injusta y aprovechando un medio de comunicación concesionado, porque no deja de ser una concesión pública que se utiliza para defender intereses particulares. Entonces no es ningún pleito, no es nada personal, es nada más aclarar las cosas, pero hay una realidad.

“Nosotros no nos vamos a estar pelando con nadie, no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Hay adversarios y siempre he dicho que se tiene que pensar de manera distinta, no puede haber pensamiento único y que cada quien siga si camino”, mencionó.

