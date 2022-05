Verificación de autos con NOM 236 es para evitar accidentes; si se queda, no costará: Economía

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que iba a revisar el tema de la NOM-236-SE-2021 de la Secretaría de Economía, pues rechazó el cobro de verificación físico-mecánica de los autos, la dependencia aclaró que en caso de que entre en vigor, no habrá requerimientos ni costo adicional para los ciudadanos y lo que se busca es evitar accidentes por fallas en los vehículos.

La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo que hubo jalón de orejas por el presunto cobro por parte del gobierno de esta verificación, pero no es así, por lo que pidió al titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, Jesús Cantú, explicar la NOM.

“Que acabe la especulación y sobre todo, no solamente que acabe la especulación, sino también que le entiendan, porque no le entienden a lo que dijeron que era que no es y que quién sabe si será”, señaló Clouthier durante la presentación del Expediente Electrónico Empresarial.

Lee: AMLO frena NOM 236 para verificación físico-mecánica de autos; anuncia revisión

En su intervención, Jesús Cantú precisó en primer lugar que la NOM-236 aún no entra en vigor como se ha dicho.

“Absolutamente con todas las normas por los tratados internacionales, ninguna puede entrar antes de 180 días después de su publicación y difusión”, dijo el titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía.

La publicación de la NOM-236 se realizó el pasado 3 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En un segundo aspecto, indicó que esta norma no incorpora ningún trámite adicional.

“El gran objetivo de la norma era salvar vidas, lesiones y costos también económicos por todos los accidentes que suceden, aproximadamente el 7% de los accidentes automovilísticos que pasan en México son por causas de fallas mecánicas”, comentó Cantú.

También aclaró que se calculaba lo que costaría la verificación, pero nada de esto iba a llegar al gobierno.

“Así que todos los que han especulado que es porque nos faltan recursos, ni un centavo iba a llegar al gobierno, el costo iba a ser el costo de la revisión o la verificación que harían los organismos autorizados”, refirió.

El funcionario agregó que ahora tienen 2 instrucciones muy claras del presidente de la República y cuentan con 6 meses para lograrlo.

“En caso de que se quede vigente (la NOM-236), no obligará a un nuevo trámite a ningún ciudadano, ni tendrá un costo adicional; en este tiempo lograremos encontrar lo que permita resolver la problemática que queríamos resolver y atender la instrucción presidencial”, detalló Cantú.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado