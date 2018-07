Verificado2018 | Difunden ilegalmente encuestas de salida

Por: Yuriria Ávila y Claudia Ramos / Verificado 2018

Desde las 12:30 del día, cuando apenas habían transcurrido cuatro horas de iniciada la jornada electoral, distintas empresas como Massive Caller empezaron a difundir ilegalmente encuestas de salida de la elección presidencial por mensajes privados a través de WhatsApp.

El Colegio de Especialistas en Demoscopía y Encuestas (CEDE) se deslindó de dichas empresas y exigió al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar y aplicar la ley.

“Están difundiéndose muchas cosas, algunas sin firma, otras con firmas inventadas. La autoridad tiene que tomar cartas en el asunto, independientemente de que en la noche ya haya resultados. Tiene que aplicarse e investigar, porque si no en la siguiente elección va a pasar lo mismo o peor. No tenemos que dejar pasar esto”, indicó el presidente del CEDE, Marcelo Ortega, en entrevista.

La publicación de encuestas durante la veda electoral y de encuestas de salida el día de la elección es ilegal. De acuerdo con el artículo 213 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), “durante los tres días previos a la elección y hasta la hora de cierre de las casillas, queda estrictamente prohibido publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación, los resultados de las encuestas o sondeos de opinión, que tengan como fin dar a conocer las preferencias electorales”.

El pasado viernes, el CEDE y la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (AMAI) ratificaron ante el INE el compromiso de todos sus agremiados a respetar la ley y no difundir resultados antes de la hora permitida, las 20:00 horas en el caso de las elecciones federales y las 18:00 horas para las elecciones locales.

Massive Caller anunció por su parte que las autoridades “les habían prohibido” el uso de su aplicación, pero “que iban a pasar los datos por WhatsApp a sus amigos”.

“La autoridad estaba consciente de esto y dijeron que iban a tomar cartas en el asunto. Al parecer no lo pudieron controlar. Realmente no sé si hay un vacío en la legislación o hay una interpretación ahí, porque la ley lo que te dice es que no puedes difundir ni publicar por ningún medio. El problema es: ¿vas a tomar WhatsApp, que son conversaciones privadas, como un medio o no? Si lo haces de forma masiva debería tomarse como un medio”, afirmó Ortega.

Violar la ley

El sábado por la mañana, durante la veda electoral, Massive Caller envió una notificación a los usuarios de la aplicación móvil para anunciar que fueron impedidos por el INE actualizar encuestas durante la veda y publicar resultados de la encuesta de salida en la aplicación. Así, invitan a los usuarios a escribir a un número de celular y un correo electrónico a la empresa para recibir de manera personal los resultados.

Verificado 2018 contactó a Carlos Campos, fundador de la encuestadora Massive Caller, quien negó que se esté difundiendo el resultado de la encuesta de salida ya que tiene conocimiento de que se trata de un acto ilegal.

Indicó que la empresa realiza encuestas de salidas para clientes a nivel estatal y municipal, quienes probablemente sean los que han difundido dicha información.

Desde las 12:30 del día de hoy, Verificado 2018 ha recibido tres encuestas de salida presidenciales tras enviar un mensaje al número publicado en la aplicación de Massive Caller.

Las encuestas de salida son realizadas cuando el votante sale de la casilla. Estas no muestran resultados definitivos, sino estimaciones basados en una muestra y una metodología estadística.

Otras empresas como Consultin 1100, Hexadatos Consultores y otras más sin nombre, pero acreditadas por ejemplo a Presidencia de la República, también han estado difundiendo encuestas de salida por WhatsApp.

Esta nota fue publicada originalmente en Verificado 2018: