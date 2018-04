Verificado2018| En duda el apoyo a damnificados de Puebla, así fue la entrega

René Valencia/ El Popular

El candidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, dijo en Puebla que a más de siete meses del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017, el municipio de Atlixco continúa sin apoyos suficientes para reconstrucción. Oficialmente, sí ha habido estos apoyos, pero los testimonios de poblanos de la mixteca le dan la razón a Anaya.

¿Qué dicen los datos oficiales?

Los datos actualizados al 12 de marzo de la Comisión Estatal de Reconstrucción del gobierno de Puebla —a cargo del panista Antonio Gali Fayad— muestran que en Atlixco se entregaron 1,489 tarjetas del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), para financiar materiales y obras en beneficio de las viviendas afectadas por el sismo de septiembre pasado. Éstas se distribuyeron entre los beneficiados los días 1 y 2 de diciembre del año pasado.

Hasta el pasado 21 de abril, detalla el informe de la administración estatal, se contabilizaron daños en 1,489 hogares de Atlixco; de los cuales 226 se evaluaron como pérdidas totales, mientras que los otros 1,263 se consideraron con afectaciones parciales.

También las escuelas poblanas recibieron apoyos por parte del Gobierno Federal, ya que la Comisión reportó que, al corte del pasado 16 de enero, se gestionaron recursos para los planteles educativos dañados y se benefició a 48 instituciones en Atlixco.

Los recursos federales que se enviaron para la reconstrucción de escuelas de Atlixco se obtuvieron del Programa de Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional), lo que derivó en que las 48 instituciones educativas del municipio dispusieran de un presupuesto, en conjunto, por 91.8 millones de pesos.

Avance lento

El portal Fuerza México, activado por el Gobierno Federal para el seguimiento de recursos para la reconstrucción, señala que en Atlixco también se registraron monumentos históricos afectados por el sismo.

La Secretaría de Cultura publicó en Fuerza México que se reportaron, al 5 de marzo pasado, 31 templos o iglesias afectados en Atlixco por el movimiento telúrico; de los cuales, sólo uno tiene registro público sobre los costos de restauración que ascenderán a 667,842 pesos.

También hubo infraestructura médica dañada, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló en Fuerza México que, hasta el 24 de abril pasado, al Hospital General de Zona 5 de Metepec, ubicado en Atlixco, contó con daños graves, por lo que se le aprobaron 56 millones de pesos, pero no cuenta con detalles sobre el avance de las obras.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) publicó en Fuerza México que a la Clínica de Medicina Familiar de Atlixco le destinaron más de 2.7 millones de pesos para arreglar un socavón en su acceso principal, generado por el sismo, encontrándose las obras al 50%.

Testimonios confirman falta de apoyo

Sin embargo, el Área de Servicio Social de la Universidad Iberoamericana Puebla reunió el 25 de abril pasado a damnificados para escuchar sus historias respecto de cómo ha fluido el apoyo de las autoridades.

Indira Pérez Sánchez, procedente de Contla, en Teotlalco, Puebla, compartió que ya llevan un avance del 80 al 90% en la reconstrucción, aunque agregó: “el único retraso que tenemos es la participación gubernamental, pero nos estamos levantando poco a poco (…) En muchos casos los verificadores se negaron a entrar a casas dañadas, y pese a ello las tacharon como verificadas, lo que dejó en el abandono a sus ocupantes”.

Ángel Esteban Cantorán, vecino de la comunidad de San Juan Pilcaya en Chiautla, Puebla, comentó que además de los retrasos, sigue habiendo gente que vive en las calles. “Hay muchas casas que a duras penas apenas les han puesto el firme y ya vienen las lluvias”.

El visitante de San Juan Pilcaya aseveró que no ha habido un acercamiento real con las autoridades. “A mí me dijeron que mi casa era pérdida total y por ello la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) me pidió que derrumbara todo, que solo así podrían declararla como tal, de los 25,000 pesos que me iban a dar, solo han dado 15 mil, pero no hay respuesta de la dependencia”.

María Obdulia Trujillo Guzmán, de la comunidad de Santo Domingo Ayotlicha en Tlapanalá, Puebla, afirmó que por parte de las autoridades no han llegado los recursos prometidos, “han pasado siete meses y seguimos en las mismas”.

“Desde el sismo no nos hemos podido levantar, hay mucha gente que aún se queja por la falta de recursos. A unos cuantos les han entregado 12,000 pesos, a otros únicamente nueve mil o 10 mil pesos, con eso ¿qué podemos hacer? Van arquitectos y nos dicen que construirán las casas directamente sobre el suelo, pero este es inestable, entonces solo se gastaría porque esas casas se volverán a caer”, expuso ante estudiantes y trabajadores de la Universidad Iberoamericana.

Leonardo Cortés, residente de Huejotal en Huaquechula, destacó que su comunidad ha tenido una reconstrucción en dos partes: una, derivada del apoyo gubernamental y otra de mano de los estudiantes y asociaciones. “La primera ha sido de mala calidad, simplemente nos dan el apoyo para construir, pero no nos asesoran sobre cómo hacer las cosas, necesitamos saber cómo construir, qué es una vivienda, cómo se cuida, cómo tratarla, y cómo reconstruir en caso de que algo similar vuelva a suceder”, concluyó el afectado.