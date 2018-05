Verificado2018 | La empresa de Slim no interferirá en el PREP

Por Cecilia Cabello e Irene Larraz | Verificado 2018

El Instituto Nacional Electoral (INE) sí tiene un contrato con la empresa Scitum, de la que es inversionista Telmex de Carlos Slim, pero no para operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que está controlado únicamente por el INE y es auditado por la UNAM, a diferencia de lo que señala un rumor que circula en redes sociales.

El contrato con la empresa de Carlos Slim es para salvaguardar sus sistemas de información contra ataques informáticos e intentos de hackeo.

El mismo grupo empresarial que encabeza Carlos Slim es socio mayoritario de la empresa Hitss Solutions, S.A. de C.V., antes conocida como Hildebrando, S.A. de C.V., empresa de Diego Hildebrando Zavala, hermano de la excandidata presidencial Margarita Zavala. Hitss Solutions no tiene contratos con el INE.

A través de cadenas e imágenes que suman más de 100 mil interacciones, se difundió que “el INE ha cancelado el contrato que tenía con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para hacerse cargo de la seguridad informática del PREP –un sistema de resultados preliminares– y se lo han otorgado a Scitum, empresa de Carlos Slim y Diego Hildebrando Zavala, hermano de Margarita Zavala, misma empresa que tuvo a su cargo el PREP en el 2006 y que desarrolló un sistema de espionaje de preferencias electorales”.

Aunque Scitum se encarga de la seguridad informática del PREP –y de otros 35 diferentes sistemas del INE–, esto no significa que tenga acceso a los datos del PREP. El INE es el único encargado de todo el diseño y operación del PREP, mientras que la UNAM funge como auditor externo para detectar posibles errores.

Los partidos políticos, además, han conocido todo el proceso del PREP.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, ya dijo en sus redes sociales que Scitum no esté a cargo del PREP, y advirtió que ninguno de los contratos con empresas privadas “tiene que ver con la manipulación de la información en términos de resultados preliminares electorales”, según explicó en entrevista para Nación 321.

Esto se puede confirmar en los acuerdos del Consejo General de INE, en donde se aprobó que el 100% del desarrollo y operación del PREP está a cargo de esta institución, tal como explicó también Jorge Torres, coordinador general de la Unidad Técnica de Servicios de Informática del INE.

El INE es el encargado de determinar los lineamientos de los resultados preliminares, así lo dicta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin embargo, de acuerdo a Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral, los partidos tiene voz sin voto durante la organización del PREP. Todo lo que se aprueba sobre el tema es del conocimiento de los partidos políticos. Al final, si no están de acuerdo, los partidos pueden impugnar el acuerdo del Consejo.

¿Reemplazo al IPN?

En la cadena se asegura que el contrato con Scitum se dio en reemplazo al convenio que el INE había firmado con el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Sin embargo, no es así: el convenio con el IPN era para llevar a cabo la implementación de procesos de continuidad de operaciones, explicó Torres.

El experto del INE señaló que el Politécnico iba a crear protocolos para evitar que el sistema PREP se interrumpa ante eventualidades como eventos meteorológicos. “Queríamos crear protocolos para asegurar la continuidad en la entrega de los paquetes y la publicación de los resultados”, indica. Torres agrega que fue el IPN el que solicitó rescindir el contrato porque no podía cumplir con los plazos de entrega y el pago se regresó.

Hildebrando y la condonación de impuestos

En 2013, Telmex poseía 13% de Hildebrando, S.A. de C.V., empresa de Diego Hildebrando Zavala, hermano de la excandidata presidencial Margarita Zavala. Ese mismo año Hildebrando, S.A. de C.V. cambió su nombre a Hitss Solutions, S.A. de C.V.

“En febrero de 2015, (America Móvil, que desde 2010 adquirió el control de Telmex y Telmex Internacional) adquirió a través de sus subsidiarias de Telmex y Consertel un 35% adicional de Hitss Solutions, S.A. de C.V. (Hitss) el aumento de su participación en esta entidad llegó al 68.9%. Hitss ofrece servicios de tecnología de la información. Esta adquisición fue valorada a su valor razonable a la fecha de compra. (América Móvil) comenzó a consolidar esta filial a partir de marzo de 2015. El monto pagado fue de $472,481, neto de efectivo”, dice el informe de la empresa de 2017 ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Además de Hitss Solutions (antes Hildebrando), Telmex mostraba desde 2013 entre sus subsidiaria a Scitum, S.A. de C.V., la empresa que hoy es responsable de la seguridad del PREP. Y ha aumentado su participación hasta 52.7%, de acuerdo con el informe de Telmex ante la BMV en 2016.

De acuerdo con el portal de negocios BNAmericas.com “el impulso que llevó a la creación de Scitum Integración fue una decisión del desarrollador mexicano de software Hildebrando de dejar de apuntar al sector público del país debido a las recientes críticas sobre lazos familiares con el presidente Felipe Calderón. Como resultado, unos 70 empleados -o un 5%- de los trabajadores de Hildebrando, formaron Scitum Integración a fin de continuar atendiendo al sector público”.

Scitum Integración y Scitum -la que tiene el contrato con el INE- son formalmente empresas independientes, aunque comparten el número telefónico y página de internet www.scitum.com.mx.

La imagen viralizada también asegura que a la empresa Scitum se le condonaron 521 millones de pesos en impuestos en el 2016, sin embargo, ésta no aparece entre las listas de condonados en ese ejercicio fiscal.

Las empresas que más han recibido condonaciones del 2015 al 2017, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, son: Corporación GEO (2 mil 714 millones 414 mil 716 de pesos); Simec International (395 millones 123 mil 479 de pesos); y Laboratorios Columbia (169 millones 622 mil 410); Industrias C H (149 millones 854 mil 845), como publicó Verificado 2018 recientemente.

¿Qué es y cómo funciona el PREP?

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) contabiliza los resultados de las actas de escrutinio y cómputo, que figura afuera del paquete electoral que mandan las casillas, conforme llegan a las sedes distritales del INE.

Después de realizar el conteo de los votos, se llenan las actas de escrutinio y cómputo con los resultados de la casilla, se generan copias de las mismas que deben estar firmadas por cada representante de partidos presentes. Cada asistente electoral toma una foto del acta de escrutinio y cómputo –los resultados de dicha casilla– y la envía al centro de cómputo nacional, que recolecta y difunde la información. Esta información se publica en tiempo real, conforme se reciben los resultados, y puede ser consultada por los electores la misma noche de la elección.

Entre los beneficios del PREP se encuentra el contrastar la información de los resultados computados con la foto del acta de cada casilla el mismo día de la elección. “Es muy importante resaltar que el PREP publica hasta el nivel casilla, las actas de escrutinio público, cosa que no hace ningún sistema de conteo preliminar a nivel mundial”, dice Torres.

Las actas de escrutinio y cómputo y sus copias están firmadas por todos los representantes de los distintos partidos, así como los del INE, y cada representante se queda con una copia, con la que después puede contrastar la información.

Las actas de casillas que están más cercanas a las sedes distritales se contabilizan primero, por lo que las zonas alejadas pueden no llegar, llegar en bloque o demorarse. Cuando la diferencia entre los candidatos es pequeña, la suma de las casillas de una región alejada puede cambiar el resultado de la elección.

Este proceso comienza el mismo día de la elección a partir de las 20 horas, cuando cierran todas las casillas del país, y captura toda la información posible de manera ininterrumpida durante 24 horas; hasta las 20 horas del lunes 2 de julio, por lo que en algunas ocasiones no se logra capturar la totalidad de las casillas existentes. Se espera tener información para las 23 horas del mismo día.

De acuerdo con Erwin Rodríguez, miembro del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos, el PREP puede llegar a tener “muchas casillas que no se capturan por la rapidez que se maneja, por lo que no es completo ni exhaustivo. No es un resultado definitivo; es sólo una estimación”.

Este experto recomienda observar el porcentaje de casillas contabilizadas al momento de consultar los resultados del PREP, ya que los resultados pueden variar en gran medida conforme pasan las horas.