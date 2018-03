Verificado2018 | ¿Javier Lozano dijo que si le bajan el sueldo se dedicaría a robar? Falso

Por Verificado 2018

“Si me bajan el salario me pongo a robar”, es una frase atribuida a Javier Lozano, el vocero de la campaña presidencial de la coalición Todos por México, según una imagen que ha sido compartida en redes sociales mil 635 veces y ha recibido 520 reacciones en Facebook.

La supuesta declaración fue obtenida de una entrevista del 15 de enero del 2017, pero está sacada de contexto. En dicha entrevista, lo que Lozano dijo fue: “No, no, no. porque yo vivo de esto. Esa demagogia de ‘Sí, yo con mucho gusto doy la mitad de mi salario, entonces luego a robar o qué?’”.

Lozano aclaró la información al programa Las Noticias de la Mañana, que transmite Televisa Puebla: “Mucha gente dice: Yo dono el 50% de mi salario y no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Y con qué completas para el chivo? Entonces me estás diciendo que tienes otra vía, alterna, externa y no completamente transparente para sacar lana. Esa fue mi reflexión”.

PUBLICIDAD

Un año después, con Javier Lozano como vocero del candidato presidencial José Antonio Meade, la supuesta afirmación fue retomada del titular publicado por el blog Argumento Político, en el que se difunden, fundamentalmente, noticias falsas. La nota titulada “Si me bajan el salario me pongo a robar” obtuvo más de 21 mil 836 reacciones en Facebook y fue compartida seis mil 337 veces.

Este texto se publicó originalmente en Verificado.mx