Verificado2018 | Mentiras y verdades sobre migración y frontera en el segundo debate

“México en el mundo” fue el tema del segundo debate entre candidatos presidenciales. Los cuatro aspirantes hablaron de temas fronterizos y migración durante los últimos dos bloques de este encuentro.

¿Qué tanto de lo que dijeron fue verdad? ¿Cuántas mentiras o verdades a medias sumaron? Verificado 2018 hizo una revisión de algunas de las frases de los candidatos y estos son los resultados.

Aquí puedes consultar nuestra metodología.

José Antonio Meade

Frase: “Nestora Salgado va a ser senadora plurinominal por Morena. Una secuestradora que está libre por una falla de la policía”.

Calificación: Falso

José Antonio Meade acusó a Morena de postular a una “secuestradora” como candidata al Senado. Pero Nestora Salgado, a quien el candidato del PRI se refería, en realidad fue liberada en 2016, luego de que los tres jueces que llevaban los casos en su contra concluyeran que la acusada era inocente, y emitieron sentencias absolutorias.

La historia de Salgado inició en 2012, cuando pobladores de Olinalá, Guerrero, expulsaron de su localidad a las autoridades municipales formales por un presunto caso de encubrimiento, y crearon un cuerpo de “Policía Comunitaria”, al frente del cual nombraron a Nestora Salgado como su “comandante”.

La Policía Comunitaria está regulada por la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del estado de Guerrero.

Al año siguiente, 2013, Salgado fue capturada por el Ejército mexicano (sin orden de aprehensión) y sometida a proceso penal, bajo los cargos de delincuencia organizada y secuestro. Fue trasladada al Centro Federal de Readaptación Social de Nayarit.

El caso se basaba en las denuncias de medio centenar de personas, entre ellas cuatro menores de edad, que denunciaron que habían sido detenidas por la Policía Comunitaria que comandaba Salgado.

El primer delito fue desechado, en 2014, por un juez federal que consideró que no había pruebas suficientes para acusarla de delincuencia organizada, y emitió en su favor una sentencia absolutoria. Pero la activista permaneció presa, sometida a juicio a nivel estatal, porque todavía había la acusación de secuestro.

Las irregularidades en las que incurrió la autoridad mexicana al procesar penalmente a Nestora Salgado fueron documentadas por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, el cual, en 2015, denunció que Salgado no sólo fue detenida por el Ejército sin orden de aprehensión, sino que le negó la asesoría consular a la que su doble nacionalidad le daba derecho (también tiene nacionalidad estadounidense) y, finalmente, pasó más de un año sin ser presentada ante un juez y sin acceso a un abogado defensor.

“No hay duda —concluyó el grupo de trabajo de la ONU— que tanto el arresto como la detención, sin que exista imputación (en contra de Nestora) son ilegales y, por lo tanto, arbitrarios”.

En febrero de 2016, debido a dichas irregularidades, se ordenó la reposición del juicio que a nivel estatal se le seguía por el delito de secuestro. En este juicio, al ser nuevamente valoradas las imputaciones en su contra, se determinó que Nestora Salgado y la Policía Comunitaria no cometieron secuestros, sino detenciones legales, debido a que dicho cuerpo de seguridad pública actuaba dentro del marco legal guerrerense, y quedó absuelta de dichas acusaciones.

Las arbitrariedades cometidas en contra de Nestora Salgado, al ser sometida a proceso penal, fueron también confirmadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Aun así, la CNDH también criticó a la Policía Comunitaria. Constató abusos cometidos por la Policía de Olinalá en contra de ciudadanos que detuvo. Esta Comisión documentó torturas, abusos y violaciones a los derechos humanos de los detenidos. De acuerdo a la recomendación 9/2016 de la CNDH, las violaciones a derechos humanos tanto de policías comunitarios, como de personas detenidas por la Policía Comunitaria de Olinalá, se debieron a que el ámbito de competencia de la autoridad estatal, municipal y la comunitaria no está adecuadamente definido, ni existe coordinación entre dichas autoridades.

Jaime Rodríguez Calderón

Frase: “En la Sierra de Guerrero no se siembra maíz”.

Calificación: Falso

León Krauze preguntó al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, qué medida tomaría para controlar en México el cultivo de amapola, a lo que el aspirante respondió que “tendría que haber en México producción de alimentos que se generen empleos en el país, el fin de la corrupción y utilizar el presupuesto para impulsar y crear empleos para que así el campesino de la Sierra de Guerrero, que tiene que sembrar la amapola, pueda tener más opciones”.

Ante la respuesta de López Obrador, el candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón respondió que “en la Sierra de Guerrero no se siembra maíz”. El Bronco se equivoca.

Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) en elInforme de Evaluación de Impacto Proyecto Estratégico de Producción de Maíz, el maíz se cultiva en los 81 municipios del territorio de Guerrero y especifica que las mayores cantidades de producción se ubican precisamente en las regiones de Costa Chica y Tierra Caliente.

Además, Verificado 2018 revisó el Avance de siembras y cosechas. Resumen nacional por estado del 30 de abril de 2018 y encontró que a nivel nacional, Guerrero ocupa el cuarto lugar en materia de producción de maíz al aportar 56 mil 826 toneladas.

Ricardo Anaya

Frase: Han aumentado 40% las deportaciones (de EU) en lo que va de este año.

Calificación: Engañoso

En el primer trimestre de este año en efecto aumentaron las repatriaciones en 39.9%, en comparación con el mismo periodo de 2017, de acuerdo con laSecretaría de Gobernación. Sin embargo, estos datos incluyen tanto deportaciones como repatriaciones voluntarias, sin diferenciar cuántas corresponden a cada categoría.

Por el otro lado, el aumento en las repatriaciones en el primer trimestre de este año no ha sido una constante. Si se comparan los dos últimos años completos, encontramos que en 2016 fueron repatriados 219 mil 905 mexicanos y en 2017, 166 mil 986 mexicanos, es decir, 24% menos de acuerdo con los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación.

Ricardo Anaya

Frase: “Cruzando aquí en Tijuana la frontera a California es legal y así en todos los estados hasta llegar a Washington State, en todo Canadá, es decir, de aquí hasta prácticamente hasta el Polo Norte, es legal”.

Calificación: Verdad a medias

Según la información del National Conference of State Legislatures sobre la legalización de la mariguana, solo los estados de California, Nevada, Oregon, Washington y Alaska en Estados Unidos legalizaron el uso medicinal y recreativo de la mariguana.

En el caso de Canadá en el sitio del gobierno de ese país se indica que la “cannabis” es legal para fines médicos, pero sigue siendo ilegal para fines recreativos. En este momento en el senado de este país, existe la propuesta de Ley cannabis (Cannabis Act) que será votada a más tardar en el verano del presente año. En esta iniciativa se decidirá su regulación en la siembra, distribución y venta.

Andrés Manuel López Obrador

Frase: Los vecinos del norte, el gobierno de EU, quisiera que nosotros les siguiéramos haciendo el trabajo sucio y que se detuviese a los migrantes centroamericanos que van a buscarse la vida al norte, que huyen por la violencia y la miseria.

Calificación: Verdadero

De acuerdo con cifras oficiales, las detenciones de migrantes, especialmente de centroamericanos, han roto récords durante el actual gobierno de Enrique Peña Nieto.

El número de capturas se disparó especialmente a raíz de que el presidente Peña Nieto presentó el 7 de julio de 2014 el Programa Frontera Sur, que sobre el papel prometía proteger los derechos humanos de los migrantes sin documentos que transitan por México para llegar a Estados Unidos, pero que en la práctica implicó un ‘boom’ de detenciones.

Según cifras de la Unidad de Política Migratoria, en el primer año de gobierno de Peña Nieto, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a 86 mil 298 migrantes. Un año más tarde, ya con la presentación del Plan Frontera Sur y tras la llamada ‘crisis de los niños migrantes’ a partir de la cual Peña Nieto y Obama se reunieron el 24 de julio de 2014, la cifra aumentó a 127 mil 149; un 47% al alza.

En 2015, se detuvieron a 198 mil 141 migrantes,. De hecho, en ese año México detuvo a más migrantes centroamericanos que la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, según datos oficiales de ambos países.

Y en 2016, el ritmo se mantuvo estable: 186 mil 216 detenciones, 115% más que en 2013.

Fue hasta 2017, ya con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, que el ritmo de detenciones de migrantes por parte de México cayó a 95 mil 497.

No obstante, en los tres primeros meses de 2018, las capturas han comenzado a aumentar: 32 mil 714, una cifra que supera en 35.7% lo ocurrido en el primer trimestre de 2017.

El Plan Frontera Sur también trajo consigo redadas masivas para detener migrantes, en las que participaron, además del INM, corporaciones policiacas, el Ejército y La Marina, aunque el uso de la fuerza castrense por parte de México para contener el flujo migratorio data de, al menos, el año 2006. Así lo reportó el INM en una respuesta remitida vía transparencia pública, en la que apuntó que entre 2006 y 2016, un total de 77 mil 310 migrantes indocumentados fueron puestos a disposición del Instituto tras ser detenidos por elementos de seis corporaciones de seguridad, entre Ejército, Marina y cuerpos de policía.

Otra medida del Plan Frontera Sur fue ‘blindar’ el tren conocido como La Bestia, para evitar que los migrantes lo utilizaran en su ruta a Estados Unidos.

Jaime Rodríguez Calderón

Frase: Nuevo León es el único estado del país que ha hecho operativos encubiertos para combatir la trata de personas. Creo que eso hay que hacerlo en el país.

Calificación: Falso

Nuevo León no es el único estado donde han habido operativos encubiertos contra la trata de personas. Datos públicos obtenidos en una revisión hemerográfica prueban que, en los últimos cinco años, por lo menos otras ocho entidades han llevado a cabo este tipo de operativos con agentes encubiertos. El más reciente en Morelos, en noviembre de 2017.

Pero antes hubo en la Ciudad de México, Campeche, Aguascalientes, Yucatán, Chiapas, el Estado de México y Tlaxcala.

Sobre la labor de Rodríguez Calderón en estos operativos, el único dado a conocer por las autoridades de Nuevo León ocurrió el 1 de diciembre de 2017, cuando tres hombres fueron capturados en una casa habitación por agentes ministeriales, por la explotación sexual de tres mujeres en el municipio de Escobedo, ubicado al norte del área metropolitana de Monterrey.

En septiembre, también del año pasado, hubo otros dos operativos con un total de 15 detenidos, pero en este caso fueron realizadas por autoridades federales y contaron con la participación del Ejército Mexicano y la Policía Federal.

José Antonio Meade

Frase: El presidente Trump, hace cuatro días nos volvió a insultar y cada vez que nos insulta, nuestros migrantes, su vida y dignidad corre peligro […]. No voy a permitir, bajo ninguna circunstancia que se nos falte al respeto jamás.

Calificación: Falso

Los dichos de Trump a los que se refirió Meade se dieron el 16 de mayo durante una mesa redonda sobre las llamadas ciudades santuario de Estados Unidos –que protegen a migrantes indocumentados al no colaborar con autoridades federales de inmigración—, la Mara Salvatrucha y las políticas migratorias del estado de California.

Pero Donald Trump no se refería a los migrantes mexicanos, sino a los miembros de la Mara Salvatrucha.

“Tenemos gente entrando al país, o tratando de entrar, estamos deteniendo a muchos de ellos. Pero estamos sacando gente del país. No creerías lo mal que están estas personas. No son personas, son animales”, dijo el mandatario estadounidense a la sheriff del condado de Fresno, Margaret Mims, quien puso sobre la mesa el tema de la Mara Salvatrucha.

El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, presentó el 17 de mayo una nota diplomática de protesta ante el Departamento de Estado. Según el comunicado emitido por la dependencia los dichos de Trump “son absolutamente inaceptables, ya que generan un clima adverso para los mexicanos que se encuentran en la Unión Americana”.

Durante la semana, los cuatro candidatos presidenciales cometieron el mismo error de criticar una frase que no se refería a México, pero en el debate Meade volvió a referirse al tema.

Meade ya estaba enterado de la aclaración de Trump ante los migrantes en México, como muestra un video que publicó el viernes en el que asegura que “ese es el problema de hacer política exterior a tuitazos”. A pesar de ello, en su primera participación durante el segundo debate presidencial, el candidato por el PRI, el PVEM y Panal, decidió citar las palabras del presidente Trump.

Trump, como respuesta a las críticas por la difusión de su comentario, especificó que hablaba de los miembros del grupo criminal que intentan ingresar al país. En un tuit acusó que los “medios de noticias falsas” –el apodo con el que critica a diversos medios– citaron mal sus palabras: “Me referí a los miembros de las pandillas del MS 13 como “animales”, una gran diferencia, y muy cierta”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, defendió las palabras del presidente al afirmar que “fue bastante claro al referirse a los miembros de la banda MS-13 que entran al país ilegalmente y cuyas deportaciones están obstaculizadas por nuestras leyes”.

El presidente estadounidense ya se había referido a la MS-13 como “animales”. En junio del 2017 dijo que ellos que han “transformado parques pacíficos y hermosos vecindarios tranquilos en campos de muerte manchados de sangre […]. Son animales. No podemos tolerar como sociedad el derramamiento de personas inocentes, jóvenes, maravillosas y vibrantes”.

Esto no significa que Trump no haya insultado a los mexicanos en otras ocasiones. En junio del 2015, dijo que “cuando México envía a su gente, no están enviando lo mejor… ellos están enviando a gente con un montón de problemas, y ellos nos traen esos problemas. Están trayendo drogas. Están trayendo crimen. Son violadores, y asumo que son buenas personas.

También, dijo que sistema legal del país es “corrupto, como es mucho de México. Paguen el dinero que me deben y dejen de enviar criminales a nuestra frontera”, escribió en un tuit también de 2015.

Jaime Rodríguez Calderón

Frase: En Estados Unidos hay alrededor de más de 30 millones de gentes de origen mexicano.

Calificación: Verdadero

Es verdadero que en estados Unidos hay 30 millones de personas de origen mexicano, según los últimos datos de un estudio del Pew Research Center. Hasta 2015, se calcula que en Estados Unidos había cerca de 56 millones de personas de origen latino, de estos el 63.3%, es decir 35.7 millones, eran de origen mexicano. El 32% de esta población, además, nació en México.

La edad media de estos mexicanos se calcula en 26 años; el 28% cuentan con una educación hasta nivel preparatoria y el 11% una licenciatura o más. Además, el 69% habla inglés de una manera fluida y se calcula que el 48% son dueños de una casa en Estados Unidos.

El mayor número de mexicanos radica en California (12 millones) y Texas (nueve millones). También se calcula que el 16% de las personas de origen mexicano se dedican a labores enfocadas en la administración, negocio o las artes; el 26% a trabajos de servicios y el 21% a ventas o puestos de oficina.

Aunque la cifra de personas hispanas en EU representó un nuevo pico, el crecimiento reportado en los últimos años ha sido mucho más lento que en épocas anteriores. Una de las causas es justamente la caída en los niveles de inmigrantes mexicanos que llegan al país del norte.

