Verificar y postear: Así es como un periodista venezolano combate el chavismo

En un día horrible como el de hoy, dejo registro de los bloqueos y fallas que experimentaron los venezolanos en su conexión a Internet con los dos proveedores estatales: Cantv y Movilnet. Hubo bloqueos que afectaron la accesibilidad a Twitter, Instagram y YouTube en horas de la mañana. El objetivo de la dictadura era evitar que se difundirán dos informaciones importantísimas: el alzamiento militar de un grupo de GNB y el apoyo popular que recibió de inmediato de la comunidad de Cotiza y posteriormente otras zonas de Caracas. No es nuevo. Hemos reportado bloqueos desde hace una década y por fortuna en este momento hay más sensibilidad sobre el tema, más organizaciones documentando estas violaciones a los derechos humanos y más gente preparada para burlarlos. Si eres parte de los censores (como los que hacen informes sobre publicaciones como esta) o alguien que apoya a los censores, eres una vergüenza.