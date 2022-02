Verqor | El reto de digitalizar el campo 

Los objetivos de este emprendimiento no parecían sencillos de alcanzar en un inicio: digitalizar las operaciones de crédito de los agricultores mexicanos y ofrecer todo lo que el campo necesita. Hoy, la empresa Verqor ha logrado sortear los obstáculos para cosechar un modelo de negocio que es viable.

“El objetivo de Verqor siempre ha sido tratar de digitalizar los flujos de efectivo de los agricultores para generar datos y que puedan ser visibles financieramente y lograr esta inclusión financiera [en el campo]”, dice Hugo Garduño Ortega, CEO y cofundador de Verqor.

El proceso les ha permitido no sólo analizar los datos del agricultor previos a la solicitud de financiamiento, sino emplear el dinero tras la aprobación de las instituciones financieras para obtener insumos de calidad y entregarlos a las personas del campo, además de asegurar el pago oportuno del crédito, al colocar en el mercado su producción a través de canales formales.

Verqor Equipo: Hugo Garduño y Valentina Rogacheva Fecha de fundación: 2018 Facturación 2021: 37 mdp Expectativa de facturación 2022: 90 mdp Empleados: 21 Sitio web: www.verqor.com

Hoy, el agricultor recibe de manos de Verqor los insumos necesarios para llevar a cabo sus actividades productivas y no el dinero en efectivo de los créditos a su alcance. Los trabajadores del campo obtienen semillas, fertilizantes, insecticidas, seguros, por mencionar algunos productos.

“De esta manera el agricultor no toca el dinero, el capital pasa todo a través de nosotros y con eso logramos lo que buscábamos en un inicio, que es que todo se digitalice”, dice el joven mexicano al recordar la implementación de este modelo a partir de 2019.

En la actualidad, la empresa se prepara para recibir su segunda ronda de inversión semilla, mientras atiende a un portafolio de 600 agricultores, que le ha permitido obtener ventas en 2021 por 2.5 millones de dólares.

Todo comenzó hace seis años, cuando el emprendedor conoció a la que sería su socia en Verqor, Valentina Rogacheva, en Francia. Los dos escuchaban una conferencia sobre finanzas sustentables y ahí nace la idea de acercar las finanzas para todos.

El empresario tenía conocimiento sobre Real Estate, pero fue necesario, en 2017, generar un modelo de negocio para fondear viviendas de bajo costo. Ahí fue cuando descubrieron que sus principales clientes eran personas de bajos recursos o jóvenes que habían migrado del campo a la ciudad.

En 2018, el emprendedor mexicano y su socia iniciaron un estudio de mercado alrededor de toda la República Mexicana para conocer el sentir de los agricultores y sus condiciones de vida.

“Ahí nos damos cuenta de que el problema es que no haya dinero, sino que el dinero no lograba llegar a los agricultores, porque las financieras trabajan con métodos super tradicionales, ya que no saben advertir o mitigar los riesgos de prestarle al campo”, asegura el joven empresario.

El acercamiento a sus clientes actuales se ha dado gracias a empresas que basan su proveeduría en las personas del campo, como Walmart, Heineken, Grupo Modelo, SuKarne, por mencionar algunas.

Además, las cajas populares en las comunidades locales y otras empresas financieras se han convertido en los aliados de Verqor para obtener los financiamientos hacia agricultor, y que éste no recurra a los llamados coyotes para obtener un crédito en la informalidad.

Este 2022, la empresa fundada por Hugo Garduño y Valentina Rogacheva busca consolidar su presencia en México y hacia finales del año expandirse a nuevos mercados dentro de Centroamérica, como Guatemala, Honduras y El Salvador.

“Para mediados de 2023, queremos empezar a operar en Colombia, Perú y Ecuador, y empezar nuestra expansión hacia Sudamérica”, dice Garduño Ortega, el emprendedor que, junto con su socia, quiere digitalizar el campo desde Verqor.

