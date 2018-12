Vicepresidente de EU felicita a AMLO; espera reforzar relaciones entre países

El vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, felicitó en su cuenta de Twitter al nuevo presidente de México.

“Hemos tenidos una buena discusión sobre el trabajo conjunto para reforzar la seguridad y prosperidad para ambas naciones”, afirma en una publicación en la que aparece él y su esposa, Karen Pence (en la izquierda), López Obrador y su esposa, Beatriz Müeller, y la hija del presidente Trump, Ivanka Trump (derecha).

Honored to congratulate newly inaugurated President @lopezobrador_ and First Lady @beatrizGMuller on behalf of @POTUS and the American people. We had a great discussion about working together to strengthen security & prosperity for both of our nations. pic.twitter.com/Fx0vZxwsfS

— Vice President Mike Pence (@VP) December 1, 2018