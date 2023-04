Víctor Aguilar, el mexicano encargado de la innovación en P&G

La innovación en Procter & Gamble (P&G) cuenta con el sello de una mente mexicana. Víctor Aguilar, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de P&G, es el único mexicano que tiene una posición global en la compañía y el que mayor rango ha alcanzado. Ha laborado para esta empresa durante 33 años y, en 2020, llegó a la posición que hoy ostenta. En la actualidad, gestiona una inversión anual de casi 2,000 mdd.

P&G es incesante en cuanto a procesos de innovación. A través de éstos, no sólo busca mejorar los productos que ofrece, sino que crea nuevos, mejora sus empaques y trata de reducir su impacto en el medioambiente. De acuerdo con su reporte anual 2022, logró, por ejemplo, desarrollar empaques sin plástico para muchos de sus productos Gillette y Venus a nivel global. Además, en el documento se explica que este empaque, más fácil de abrir, es totalmente reciclable. Esta mejora evita el uso de plástico equivalente a 85 millones de botellas de agua al año. Otro ejemplo de proceso de innovación es la mejora que llevó a cabo en los detergentes Tide y Ariel para que pudieran utilizarse en ciclos de lavado con agua fría (en algunos países de Europa se suele lavar la ropa con agua tibia o caliente). Según información de P&G, se puede ahorrar más de 90% de energía en cada carga cuando se lava con agua fría.

“Creo que es donde nosotros podemos hacer una diferencia importante, primero, porque la visión de la compañía es mejorar los productos para que satisfagan mejor las necesidades de los consumidores y vivan una vida más sustentable. P&G tiene esa capacidad de poder entender bien cómo están los consumidores, y cómo hacer que los productos sean, en el futuro, cada vez mejores”, dice Víctor Aguilar.

El ejecutivo mexicano es originario de Tampico, Tamaulipas. Estudió Ingeniería Química en el Tecnológico de Monterrey. “En ese entonces, tuve la oportunidad de asistir a una plática de reclutamiento que hacían en la universidad, y ahí me empecé a enamorar de la compañía […] La plática se trató de cómo generaba mejores productos para ayudar a que los consumidores tuvieran una mejor vida, y me gustó la combinación de mucha ciencia, siendo yo un ingeniero químico, pero enfocada en algo que creí que era muy importante en ese momento, que era ayudar a muchos consumidores, desde el punto de vista de desarrollar nuevos productos”.

Víctor tuvo la oportunidad de trabajar durante un verano en P&G, para una de las marcas que, en ese entonces, era propiedad de la compañía: Choco Milk. El directivo, recuerda, creció con esa marca, y lo sedujo toda la ciencia que existía detrás del producto: “Rápidamente me involucré en los programas de innovación, en cómo hacer que el chocolate se disolviera mejor, que supiera mejor. Yo era panelista; a mí me tocaba evaluar diferentes muestras y decidir si una era mejor que otra. Entonces… me fascinó ese verano. Regresé, por supuesto. Terminé la carrera y tuve la oportunidad de trabajar, pero de manera permanente aquí en la Ciudad de México, en lo que, en aquel entonces, era el área de Investigación y Desarrollo”.

Su primera encomienda fue en el área de Detergentes, donde su labor era comprender cuáles eran las necesidades de los consumidores, cómo lavaban su ropa, qué era lo que valoraban de los productos.

“La segunda razón que también me atrajo a quedarme todos estos años es la calidad de la gente. Es muy importante sentir que una compañía es más como familiar, a pesar de ser una compañía internacional. Muchos de mis compañeros se preocuparon por ayudarme a entender cómo funcionaba el negocio, qué era lo importante y también, al mismo tiempo, me retaron a seguir aprendiendo”.

Durante estos años, comenta Víctor, los retos han sido constantes. Y es que se trata, explica, de enfocarse en la razón por la cual existe la compañía, que es encontrar la manera de lograr que la innovación realmente mejore la vida de los consumidores, reconociendo que, en el mundo, las necesidades son muy diversas. Esto, sin dejar de lado el hecho de que se requieren productos que contribuyan a generar una vida más sustentable.

Víctor Aguilar, director de Investigación, Desarrollo e Innovación de P&G. 30 de enero 2023. Foto: © Miriam Sánchez Varela

Otro de los más relevantes retos que el directivo tuvo que superar fue la pandemia, época en la que se concretó su más reciente nombramiento.

“Hubo muchas restricciones para conocer a la gente, acercarme a mis nuevos equipos de trabajo, visitar países donde tenemos centros de investigación, como China, a los que, hasta la fecha, no he podido ir. Fue un reto personal muy grande conocer y entender las necesidades de otros países sin poder utilizar las herramientas tradicionales, pero, al mismo tiempo, una oportunidad grande para hacer que la innovación fuera más ágil, conectarnos con los consumidores de una manera diferente”.

Un tercer reto que identifica Víctor, son las condiciones macroeconómicas emanadas de la pandemia, como la volatilidad de los mercados. “Esto nos ha llevado a refinar el rol de P&G y la innovación para traerla a los consumidores y stakeholders”.

Innovar en esta firma mundial no es poca cosa. Sin miedo a equivocarnos, prácticamente en todos los hogares mexicanos (y casi en todos los del mundo) existe al menos un producto de esta compañía, que ya tiene más de 185 años de historia.

La empresa, con sus decenas de marcas, el año pasado invirtió 3,200 millones de dólares (mdd) en expandir su capacidad y su innovación, y en generar eficiencias en todo el mundo.

EL PROYECTO MÁS IMPORTANTE: LA MEJORA CONTINUA

Una de las intervenciones que Víctor está llevando a cabo actualmente es mejorar los productos. Llevarlos de ser superiores a ser aun mejores para el consumidor. Su labor, dice, tiene tres vectores: 1) Mejorar la percepción de superioridad de los productos, enfocada en la “gratificación instantánea”, que se refiere a que el consumidor utilice el producto una vez y note inmediatamente que es superior a cualquier alternativa. 2) Invitar al consumidor a usar los productos de manera más frecuente: “Sabemos, por ejemplo, que, en el área de pastas de dientes, entre más le guste al consumidor y más entienda por qué debe lavarse los dientes, más lo debería usar y evitar problemas mayores, como caries o perder un diente”. 3) Lograr que los productos sean más sustentables.

“Con estos tres vectores creemos que estamos capturando la innovación que va a ser importante en el largo plazo. Dentro de cada una de estas áreas, cada categoría tiene sus rubros específicos”.

SER SUSTENTABLE NO BASTA

Otra área en la que se están enfocando los esfuerzos, explica Víctor, además de la sustentabilidad, es en el uso de la biodiversidad para generar las materias primas que utilizarán en los productos. Esto, dice, no sólo representa obtener mejores productos, sino más armoniosos con el medioambiente.

Y es que no es suficiente lograr que los plásticos que se utilicen sean reciclables o sustituir los plásticos por papel: se requiere que los consumidores perciban el beneficio de los productos. “No importa si es en Alemania, Estados Unidos, Japón o Latinoamérica, el consumidor no está dispuesto a hacer un compromiso entre algo que es más sustentable y un beneficio importante que espera de la categoría; quiere los dos. Si le das un producto que quizá sea muy sustentable, pero que no da el desempeño que él espera, no genera una intención de compra. Si generas un producto que sea muy bueno, pero no es sustentable, quizá tampoco en el futuro lo sea […] Entonces, nuestro esfuerzo consiste en unir los dos para hacer que el negocio, para nosotros y los consumidores, sea cada vez mejor y más interesante”.

En este sentido, Víctor ofrece un ejemplo de cómo han logrado cubrir todas las expectativas de los consumidores: “En Latinoamérica, nuestra marca Downy entrega un excelente desempeño en cuanto a suavidad y frescura de la ropa en una botella concentrada, que es mucho más sustentable que la de nuestros competidores. Además, el uso es mucho menor, la transportación del producto es mucho más eficiente”.

Este conjunto de características que coinciden en un mismo producto, explica, logra que el consumidor acepte la propuesta y se ubique en una posición de liderazgo

¿CÓMO LOGRAR LA INNOVACIÓN?

El modelo de innovación, comenta Víctor, requiere de un equipo multidisciplinario que busque generar mayor valor. Esto, explica, demanda que se trabaje de manera integrada entre los grupos globales y regionales. Por ejemplo, desde la pandemia, menciona, se han invertido grandes cantidades en tecnología de simulación y modelos computacionales utilizando la Inteligencia Artificial. “Una de las cosas que implementamos durante la pandemia, y que ahora se utiliza, es la IA, para poder, primero, modelar cómo funciona una fábrica en la computadora y, segundo, cuando quieres hacer un experimento en la fábrica, lo puedes dirigir desde tu computadora con la asistencia de alguien en la planta”. Este proceso también evita los gastos de traslado de los colaboradores.

Otra de las fuertes inversiones hechas recayó en la tecnología digital, que permite conectar bases de datos para comprender mejor a los consumidores. Se han instalado paneles en más de 10,000 hogares de los consumidores para que, por medio de sensores, se obtenga una lectura digital del consumo de recursos (de todos los habitantes de la casa), como del agua al momento de lavado; y de los productos, como detergentes y pasta de dientes, entre muchos otros. “Eso da información muy valiosa que, de otra manera, sería difícil conseguir, no sólo poque uno no está junto al consumidor [en su día a día]. Entonces, sabiendo, por ejemplo, un consumidor qué cantidad de detergente usa, puedo regresar a mi computadora y modelar cuál es el desempeño y beneficio que se está recibiendo con base en eso y poderlo mejorar”. Estos sensores se instalan en los hogares con el permiso absoluto de los consumidores.

Foto: © Procter & Gamble

Otra de las mejoras en las que se ha invertido, agrega, es en modelar plantas digitales que ayudan a entender cuál es la mejor manera de industrializar los diseños. Este tipo de tecnología, explica, durante los últimos años, les ha ayudado a mantener una operación muy eficiente. Por ejemplo, dice, durante la pandemia, surgieron algunos problemas de suministro de materiales, exceso de capacidades y necesidad de capacidades.

“Antes, quizá, hubiera tomado la muestra, ido a la planta y detenido la manufactura; hubiera hecho el experimento, lo hubiera aprobado, medido, me hubiera llevado la muestra […] Todo eso fluye de manera digital, de manera muy eficiente. Es un área en la que vamos a seguir invirtiendo dentro de la compañía, y estoy convencido de que nos va a ayudar a crear mejores productos y más rápido”.

PROFUNDO SENTIDO DE COLABORACIÓN

Esta compañía mantiene un riguroso proceso de trabajo conjunto entre los equipos internos y externos. “Tenemos un grupo de empleados que trabaja con proveedores estratégicos […] Tenemos acceso a la información de nuestros proveedores, tanto digital como virtual […] El proceso de calificación de los proveedores es muy riguroso; calificamos la calidad del material que recibimos, obviamente también su valor agregado; cuestionamos emisiones de embarque”.

Se trata, explica Víctor, de transmitir la filosofía de la empresa para generar cada vez mejores productos. El trabajo conjunto, agrega, no sólo se realiza con proveedores, sino con asociaciones, para “guiar a la industria hacia soluciones más sustentables”.

En P&G, explica el directivo, reconocen que la innovación puede venir de cualquier lado. El hecho de tener ocho centros de innovación distribuidos en varios países les permite estar en contacto con diferentes realidades (su centro corporativo de innovación está en Estados Unidos, en Cincinnati, Ohio, donde tienen ocho edificios distribuidos en la ciudad. También cuentan con centros de innovación en Brasil, Inglaterra, Alemania, Japón, China y Singapur). “Tenemos muchos mecanismos de crowdsourcing, de eventos que nos permiten capturar esas ideas. Eso es súper importante porque, si realmente crees que una idea puede ser generada, en cualquier caso, lo más probable es que esa idea no sólo funcione en el lugar original, sino que tendrá capacidad de viajar a través del mundo”.

Este mecanismo les permite capturar ideas usando tecnología digital y financiar las primeras fases. Muchas de estas ideas, comenta, suelen darse en asociación con proveedores o universidades. Otro aspecto muy relevante, en este sentido, dice, es lograr que los expertos en cada una de las áreas se encuentren disponibles para los generadores de las nuevas ideas.

“Es un área en la que también hemos invertido muchísimo: ponerlos en contacto a través de nuestras redes y recursos para que puedan desarrollar la idea o entender si tiene valor o no”.

CÓMO EVOLUCIONARÁ LA POSICIÓN DE DIRECTOR DE INNOVACIÓN

Para Víctor, las personas que ocupen una posición como la suya deberán ser capaces de lograr que el talento tenga una perspectiva muy amplia de diversas situaciones y de las necesidades de los consumidores.

Al mismo tiempo, opina, se requerirá ser rápido para sortear los eventos abruptos, tener la capacidad de mover a los equipos de trabajo e incluir aquellas capacidades que permitan lograr mayor agilidad.

“El ejecutivo del futuro tiene que seguir educándose. Eso no termina con la universidad; de hecho, ahí comienza, y es un aprendizaje de toda la vida […] Quizá el reto más grande para mí ha sido mejorar cada vez más mi competitividad, mi habilidad de lograr un impacto dentro de P&G, utilizando, obviamente mis raíces mexicanas para poder entender a consumidores globales”, dice.