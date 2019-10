Vivimos en el infierno y liberar a Ovidio Guzmán fue lo mejor: esposas de los soldados

Las familias de los soldados sintieron alivio de que no se desatara una masacre de magnitud histórica, en caso de que el gobierno federal decidiera no liberar a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

El 17 de octubre, en un operativo fallidos, las fuerzas armadas se vieron rodeadas de sicarios, exigiendo la libertad de uno de los vástagos del que fuera líder del Cártel de Sinaloa. Al mismo tiempo, los miembros de la organización criminal incendiaron vehículos, desataron balaceras y prácticamente sitiaron Culiacán.

Los delincuentes, fuertemente armados, entraron a las zonas habitaciones, donde residen los familiares de los soldados…Hubo miedo, temor, también agradecimiento hacia la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de preferir la vida de las personas a apresar al hijo del capo más famoso de México.

“¿Qué pasa con nosotros, las familias de los soldados que nos quedamos aquí solas mientras nuestros esposos están allá afuera, combatiendo contra ellos? ¿Nuestras vidas no valen?”, cuestionó Andrea Hernández, esposa de uno de los miembros del ejército que se encuentra en Culiacán en un relato hecho por The New York Times.

“La gente dice que fue un acto de cobardía, pero, para nosotros, los que de verdad vivimos este infierno, fue la mejor decisión (soltar a Ovidio Guzmán)”, afirmó la mujer.

De acuerdo con una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, más de la mitad de los mexicanos reprueba la liberación del narcotraficante.

Sin embargo, los habitantes de Sinaloa señalaron que fue una mejor decisión evitar la refriega que ceder ante el poder de fuego de los criminales.

“Fue una mala estrategia del gobierno ir a capturarlo sin un mejor plan, pero, luego de esa reacción, la decisión correcta fue dejarlo ir, porque, si no pasaba eso, todavía seguiríamos escondiéndonos de las balas en la cocina”, evaluó Brenda Medina una mesera de la ciudad.

López Obrador ha señalado que la captura de Ovidio Guzmán sólo se dará en un contexto en el que no se pongan en riesgo la vida de las personas, “porque eso es lo más importante”.