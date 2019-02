Vivo quiere acabar con los ‘flecos’ de la pantalla con una cámara oculta

Vivo fue una de las primeras marcas de teléfonos inteligentes que avanzó hacia las cámaras ‘pop-up’, que ahora explotará en el nuevo Vivo V15 Pro, que ostenta una cámara frontal de 32MP.

A medida que Vivo se prepara para lanzar el V15 Pro en India el 20 de este mes, ha comenzado a promocionar el teléfono en las redes sociales.

Un anuncio publicado en YouTube reafirmó algunos de los rumores sobre las características del móvil, entre ellas que el nuevo V15 Pro albergaría una cámara emergente especial para selfies.

La apuesta va en sentido contrario a lo realizado por Apple o Samsung, que cuentan con una cámara frontal en la pantalla, provocando un ‘fleco’, que no tiene contento a muchos usuarios.

Visto por primera vez en el Vivo Apex el año pasado y posteriormente, en el Vivo NEX, se espera que el V15 Pro ofrezca el innovadoras cualidades, a un precio más bajo.

Una foto de la parte trasera del teléfono revela una combinación de tres cámaras. Según MySmartPrice, el teléfono empleará una configuración de cámara de 48MP + 8MP + 5MP.

El sensor primario será, por supuesto, el de 48 megapíxeles que utilizará el agrupamiento de píxeles para mejorar las capacidades de poca luz y el rango dinámico. Las cámaras restantes se pueden usar para una combinación de teleobjetivo, gran angular o detección de profundidad.

Las especificaciones del teléfono se filtraron anteriormente en Geekbench y sugieren que tendrá un chipset Snapdragon 675. Se cree que esto se combinará con 6GB de RAM y 128GB de almacenamiento.

Vale mencionar que el teléfono trae scanner de huellas dactilares, pero integrado en pantalla. En tanto será alimentado por una batería de 3,700mAh.

A través de webs especializadas se conoció que el teléfono saldrá a la venta a un precio agresivo, en tanto MySmartPrice sugiere que podría venderse en alrededor de unos 460 dólares.

Algunos usuarios ya han revelado vía Twitter el comportamiento de las cámaras, con baja luz.

Take the night by storm with super low-light shots on all-new #VivoV15Pro! #GoPop pic.twitter.com/SFiqqmlMdt

— Alok Kumar Danta (@AlokDanta) February 7, 2019