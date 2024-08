Volatilidad financiera: estas son las causas locales y globales

Por Jose Roberto Balmori*

Son tiempos de mucha volatilidad financiera. Basta ver como el tipo de cambio se ha depreciado de 17 pesos mexicanos (MXN) por dólar americano (USD) el pasado 1 de junio de este año, a superar los 19 MXN/USD el 1 de agosto del mismo año. Es decir, en poco más de tres meses, el tipo de cambio se ha depreciado un 12 por ciento. Mucha de esta volatilidad tiene una explicación local, aunque también global.

Dentro del contexto local, lo que más ha movido a los mercados financieros ha sido el resultado de las elecciones federales pasadas. Aunque el mercado descontaba que el partido en el gobierno federal (Morena) ganaría las elecciones, no estimaba que lo harían de una forma tan avasalladora. El hecho de que un solo grupo político tenga tanto poder para modificar la Constitución e incluso los Poderes del Estado mexicano, no deja de inquietar a los mercados. De hecho, si uno toma los datos del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) — un indicador del mercado accionario en su conjunto de la Bolsa Mexicana de Valores —, el valor se ha desplomado de 55,300 puntos a 52,250 puntos, una pérdida cercana a 6 por ciento. Es decir, la mitad de la volatilidad financiera que observamos en México se puede atribuir a causas locales. Por tanto, la otra mitad se debe a fenómenos globales.

El principal fenómeno global que se vive hoy en día se debe a los movimientos en las políticas monetarias de los grandes bancos centrales; en particular, a la Federal Reserve (banco central de los Estados de Unidos de América) y al Banco de Japón. Un hecho que sacudió a los mercados a principios de agosto fue la subida inesperada de las tasas de interés por parte del Banco de Japón. Esto puso a temblar a los mercados financieros, ya que existían muchas posiciones en ese momento con una estrategia especulativa conocida como carry trade.

En dicha estrategia, se pide prestado en un país con tasas muy bajas, en este caso Japón que tenía tasas cercanas a ceros, para moverlas a valores en otros países que pagan tasas mucho más altas (como México y Estados Unidos). El carry trade es una estrategia ganadora siempre que la moneda en la que se pide prestado no se aprecie (en este caso el yen), que la moneda en el que se compran los valores no se deprecie (en este caso el peso o el dólar), y que el rendimiento de los valores que se compren no bajen. Sin embargo, dado a que la subida de tasas del Banco de Japón fue sorpresiva, esto generó mucho nerviosismo en los mercados; tanto, que el yen comenzó a apreciarse.

La volatilidad financiera global solo se encrudeció con los datos de empleo de los Estados Unidos, que no fueron los esperados. Aunque aún no se entra en un periodo de recesión económica en ese país, sí se espera que la Fed comience a bajar sus tasas objetivo para alentar la creación de empleos. Es decir, el rendimiento de los valores en mercados como México o Estados Unidos seguramente comenzarán a bajar.

Este hecho hizo que las posiciones de carry trade denominadas en yenes se liquidaran de forma masiva. Debido a que la mitad de los inversionistas salieron por la misma puerta, la bolsa en Japón se derrumbó un 12%. Afortunadamente, al día siguiente los mercados reaccionaron de forma positiva y la bolsa de Japón recuperó terreno.

Sin embargo, la incertidumbre en el contexto internacional, que ha depreciado al peso mexicano un 6%, continuará en los próximos meses en lo que una nueva política monetaria más laxa comienza a tomar forma. Por tanto, vale mucho la pena cubrir posiciones por si las cosas se le salen de control a los bancos centrales. Pronto también veremos cómo manejan la volatilidad financiera nuestros banqueros centrales en México.

*Dr. José Roberto Balmori, director de los programas de licenciatura de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac México.

