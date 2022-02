Volveré a competir por la gubernatura de Quintana Roo en 48 meses: Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos Badeaux, empresario y actor, afirmó que volverá a competir para ser candidato a gobernador de Quintana Roo en 2027, ya que el estado está quebrado y la violencia y pobreza crece todos los días.

“Yo pude haber impugnado a quien pusieran y pude haber llevado a juicio y demás, pero la verdad estoy acostumbrado a no estar donde no me quieran, entonces me bajé como un caballero”, dice a Forbes México.

Al llamado “Diamante Negro” le preocupa que siga creciendo la inseguridad, que engañen al pueblo, que no haya una democracia verdadera y que todo sea planchado: “Todas esas cosas duelen y me preocupa también cómo se está descuidando la ecología, cómo se está endeudando el estado”.

“El estado de Quintana Roo está prácticamente quebrado, el sur de la entidad está golpeado y hay mucha pobreza, es muy diferente al norte; necesitan más visión empresarial”, manifiestó el licenciado en derecho por la Universidad Tec Milenio, campus Cancún.

“Hay muchas cosas que me duelen, pero bueno, no me tocaba”, expresó el empresario, quien es dueño de compañías como Grupo Caribeño, Unión Zamatica, Tours Pakal Balam, Roberto Cuarto y Quinto Tulum, Na Glass, Operadora 2 Papadzules, No todo lo que brilla es oro, Experiencias Diamante y Ahau Eco Garden.

—¿Te sientes decepcionado después de que los números te ponían en competencia para ser gobernador de Quintana Roo?

—Me siento triste, pero así es la vida y la política.

—¿Hubo ‘mano negra’ de algún político para que no fueras candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Quintana Roo?

—No creo. En la primera bajada con la Alianza sí hubo “mano negra” y hubo dinero de por medio, pero en esta no. El senador de Movimiento, Dante Delgado, está presionado por grupos internos —y que con mis desafortunadas declaraciones— siente que puede manchar su marca y proyecto para 2024.

—¿Se ha acabado el sueño político de Roberto Palazuelos?

—No, para nada, con esto comienza. Acuérdate que este es un mandato de cinco años nada más y en cuatro años hay que empezar a moverse otra vez. O sea en 48 meses estaremos preparando elecciones otra vez y estaremos viendo candidatos y ahí la voy a buscar yo.

— ¿Tu pelea con Lydia Cacho influyó en tu caída como candidato de Movimiento Ciudadano?

—No, esas tonterías no tienen nada que ver. Además, lo de Lydia Cacho se apagó en el momento que yo dije: “A ver, que presente sus pruebas”. ¿Pero qué va a presentar? La guerra sucia son mentiras, tonterías y a mí no me afectan. Tal vez al partido Movimiento Ciudadano le afectó en su imagen. El partido tenía Quintana Roo en sus manos y se fueron del 22 por ciento de la intención del voto, que traía yo, hasta el 7 por ciento con José Luis Pech. Mara Lezama tiene un 28 por ciento de intención de votos, según las encuestas.

— ¿Esos datos te ponían en la carrera de Mara Lezama y Morena en Quintana Roo?

—Me retiro de la contienda sabiendo que yo siempre fui un caballero, nunca le falté el respeto a ninguno de los competidores, nunca hice guerra sucia, siempre competí limpio, y limpio casi me la llevo, pero precisamente por ese peligro que representaba para toda la estructura política del país y del estado, pues operaron para bajarme.

—¿El gobernador de Quintana Roo influyó en la decisión de Movimiento Ciudadano de bajarte?

— Uno nunca sabe. Yo prefiero quedarme con las pláticas que he tenido con él, que son de aprecio y respeto. En las contiendas políticas siempre hay muchos chismes y hay muchas cosas que se dicen, entonces prefiero ya no inferir ni imaginarme cosas y retirarme como un caballero.

— ¿La política es monopolio de unas cuántas personas?

—La política en México es muy sucia y está muy mal en muchos aspectos. Y también el actual sistema electoral, las reglas electorales son demasiado estrictas, son demasiado ridículas en muchos aspectos. Creo que sí requiere una revisión a fondo, pero una revisión objetiva, no que la quieran hacer a modo de algún partido político para beneficiarse porque ese es el problema: que las reformas que le han hecho, las hacen a modo.

—¿Roberto Palazuelos seguirá con sus actividades empresariales?

—Claro. Además tengo una carrera como actor muy exitosa, como abogado y como empresario. Ahorita vengo saliendo de uno de mis hoteles, tengo un alto nivel de ocupación en todos mis hoteles. Yo tengo una vida muy bonita, regreso a mi vida.

—¿Trabajas con la iniciativa privada para reducir la mala imagen generada por la inseguridad?

—Siempre lo he hecho y siempre lo seguiré haciendo, siempre trabajaré por Quintana Roo promoviéndolo, cuidándolo y participando en los temas de seguridad.

—¿Roberto Palazuelos tiene alguna serie, película o una novela para grabar?

— Apenas estoy terminando el viernes 18 de febrero, lo que toca son unas pequeñas vacaciones y vamos a ver qué nos depara el destino.

