Vulcan Materials: ‘El desarrollo de Quintana Roo y la empresa van de la mano’ (1a. parte)

Solidaridad, QR.- Desde hace cuatro meses, la mirada del gobierno federal se ha puesto sobre Quintana Roo y la construcción del tramo 5 del Tren Maya, en especial el sur, que correrá de Tulum a Playa del Carmen, y que ha enfrentado diversas voces opositoras.

Desde hace dos años, este es el tramo del Tren Maya que más dolores de cabeza ha provocado a la administración federal debido a los constantes cambios en su trazo, la necesidad de comprar predios y en otros casos, expropiar terrenos ejidales; además, preocupan las afectaciones que su construcción puede traer a las empresas hoteleras apostadas en su camino.

El último cambio de trazo dado a finales del año pasado, de la carretera federal 307 que conecta a Playa del Carmen con Cancún a la parte posterior de la zona hotelera, desencadenó una serie de amparos de ambientalistas y organizaciones civiles que han considerado que el paso del Tren Maya por la selva pone en riesgo cenotes y ríos subterráneos además de que representa la devastación de vegetación sin precedentes: alrededor de 8 millones de árboles en un recorrido de 120 kilómetros.

El presidente de la República ha dicho que detrás de los amparos contra esta obra está la empresa Vulcan Materials, a través de su filial Sac-Tun. Sin embargo, también ha señalado a Grupo Xcaret de financiar una campaña en contra de esta obra, una de las más emblemáticas del sexenio.

La retórica presidencial se ha centrado en que la cantera de Sac-Tun ha operado sin permisos y fomentado la destrucción del medio ambiente a la que se debe sumar el saqueo de los bienes nacionales para ser comercializados en el extranjero.

Por primera vez desde que escaló el conflicto con el gobierno federal sobre la operación de la minera en las costas de Quintana Roo, Vulcan Materials Company abrió parte de sus instalaciones, las que no tienen clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para dar su versión del conflicto que hoy acumula poco menos de tres meses con una suspensión que ya le generan pérdidas que rondan los 100 millones de dólares.

Al entrar al municipio de Solidaridad, conocido como Playa del Carmen, el impacto que ha generado la llegada de la cantera, que opera desde hace 35 años, es perceptible, comenta José María Xapur, gerente de Recursos Humanos de Sac-Tun.

Desde las pistas de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Cancún, hasta el tránsito por la carretera federal 307, que atraviesa conjuntos hoteleros en su mayoría de Grupo Xcaret y Grupo Vidanta y otros más residenciales, la contribución de la cantera es fundamental para el desarrollo de la comunidad y el estado.

“El material para las pistas que requiere el aeropuerto de Cancún es un material con cierta especificación que tiene que asegurar que cuando aterriza un avión no se hunda la pista y la única empresa que es capaz, al menos en esta zona, de producirlo somos nosotros, somos el proveedor exclusivo del aeropuerto para sus pistas.

“La carretera (307) era de dos carriles, de ida y vuelta, cuando se construyó de cuatro carriles todo el material salió de esta cantera, entonces una gran parte del material que se produce aquí es para beneficio de la propia comunidad.

“En especial, somos grandes socios con los hoteleros, o sea, no habría cuartos de hotel, hoteles, carreteras iglesias, casas, si no hubiera material pétreo de Sac-Tun”, sentencia Xapur a Forbes México mientras muestra obras de conservación de zonas arqueológicas mayas dentro de los terrenos de la cantera.

A principios de año, López Obrador acusó a Sac-Tun, antes Calica, de extraer materiales pétreos en Playa de Carmen sin los permisos vigentes.

Argumentando lo contrario, Vulcan Materials interpuso desde 2018, una demanda en tribunales internacionales contra México ante la negativa de renovación de la concesión para continuar la extracción de materiales pétros. La empresa pide una indemnización de alrededor de 1,500 millones de pesos.

De acuerdo con José María Xapur, gerente de Recursos Humanos de Sac-Tun, la cantera destina al año alrededor de 2 millones de toneladas de material pétreo a las empresas locales, que en este momento, con más de dos meses sin producción, ya resiente el reclamo de sus acreedores.

“El desarrollo de la comunidad y la empresa van de la mano, somos grandes socios comerciales, Sac-Tun es la cantera más grande del estado, parte de nuestra producción se exporta, somos una empresa que produce grava y que se exporta, pero sobretodo que invierte en el propio estado.

“Hay mucha queja de los compradores locales por la falta de abastecimiento de material, entonces muchos de los proyectos se han retrasado y eso ocasiona multas y otra serie de cosas, cerca de 2 millones de toneladas se venden a nivel local al año, entonces sí hay un resentimiento por la falta de material”, apunta Xapur.

El pasado 6 de mayo, la Profepa clausuró las operaciones de Sac-Tun, luego de que el presidente López Obrador anunció una serie de acciones legales contra Vulcan Materials Company por la extracción de minerales.

A esta, se sumó la suspensión aduanal para operar el puerto de Punta Venado el pasado 13 de mayo. Desde este lugar, el material extraído de Sac-Tun es enviado a Estados Unidos.

El reclamo del Ejecutivo federal comenzó el pasado 2 de mayo, cuando el tabasqueño acusó en plena conferencia matutina que tras realizar un sobrevuelo por los terrenos de la cantera observó que se seguía explotando la mina pese a que se había negociado detener los trabajos en tanto se realizaban negociaciones de alto nivel para que Vulcan Materials Company cambiara su giro por uno turístico.

De acuerdo con fuentes consultadas por Forbes México, durante la segunda quincena de abril de este año, directivos de la empresa estadounidense se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación y de la administración de Aduanas para concretar acuerdos a fin de que Sac-Tun se convirtiera en un espacio turístico.

Las pláticas rindieron frutos a tal grado que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, notificó públicamente al presidente de la República que Vulcan Materials Company había aceptado su oferta de convertir a Sac-Tun en un complejo turístico que conectara con el Tren Maya.

De entre los acuerdos alcanzados, Segob y Aduanas extendieron permisos para que la minera pudiera exportar por hasta tres años el material pétreo que ya había extraído en la zona. De igual forma, se anticipó que la Secretaría de Marina haría trabajos de ampliación del puerto propiedad de Sac-Tun a fin de hacerlo viable para el arribo de cruceros turísticos.

“Se les dio un permiso por parte de Aduanas, primero por dos meses que se va a aumentar en términos de ley por tres años y de acuerdo con la Secretaría de Marina van a hacer trabajos de ampliación en el puerto para que sea una especie de puerto de arribo de cruceros y habrá un área, una administración portuario que tendrá la Marina”, comentó el titular de Segob el pasado 22 de abril.

Sin embargo, este acuerdo se vino abajo una semana después tras el sobrevuelo que realizó el mandatario federal por la zona a fin de supervisar avances en la construcción del Tren Maya entre el 30 de abril y 1 de mayo.

“Acabo de estar el fin de semana y me habían engañado en que ya no estaban extrayendo material y pasaba yo por ahí, sobrevolaba siempre, como tres veces, y en efecto estaba todo parado, las grúas paradas, todo parado. Pero ahora pasé, quizá no sabían o fue porque pasamos el viernes, y sobrevolé y me di cuenta de que están trabajando con todo, extrayendo material. Vi cómo están cargando un barco”, narró López Obrador.

“He dado instrucciones a la Secretaría del Medio Ambiente para proceder de inmediato, se va a proceder legalmente porque hay violación a las leyes y es una tremenda destrucción del medio ambiente. Además es un atrevimiento burlarse de las autoridades de nuestro país”, sentenció López Obrador el pasado 2 de mayo.

En cumplimiento de la orden del Ejecutivo federal, la Semarnat a través de la Profepa colocó de manera preventiva sellos de clausura por incumplimiento en materia de impacto ambiental y cambio de uso de suelo en terrenos forestales en la cantera Sac-Tun.

“Creo que se extralimitó la Segob y Aduanas en dar por bueno el acuerdo con Calica o de plano no se consultó al presidente los alcances. Lo cierto es que sólo escalaron la disputa y pese a las negociaciones de alto nivel, parece lejano un acuerdo que permita la operación de la cantera, al menos en lo que resta de esta administración”, comentó una fuente del gobierno, quien pidió el anonimato.

Forbes México solicitó a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) conocer los alcances de los acuerdos suscritos con Vulcan Materials Company en abril, sin embargo, hasta el momento de esta publicación, no ofrecieron información o postura.

“Siempre hemos trabajado de la manera correcta y no concuerdo con la mala imagen en ese sentido porque la empresa lleva 35 años operando, siempre habíamos manejado un perfil bajo, no había necesidad de presumir, los maestros, la comunidad puede dar testimonio de ello”, lamenta Xapur.

Lo cierto es que en los terrenos de Sac-Tun, el material pétro permanece sin movimiento, las retroescavadoras y camiones capaces de transportar hasta 10 toneladas de grava de diversos tamaños permencen estacionadas en espera de la solución de la disputa.

En la cantera de Sac-Tun trabajan 450 personas y de ella dependen económicamente 2 mil familias apostadas en Playa del Carmen, sin embargo, el ánimo entre sus empleados no decae y esperan pronto regresar a sus labores.

“Aquí hay más de 450 fuentes de empleo, hay más de 2 mil familias que dependen de la operación pero sobretodo cualquier lugar que se pise y haya cemento se necesita material pétreo, insisto en ello y sería muy costoso traerlo fuera del estado.

“Todo el personal que trabaja aquí esta orgulloso de lo que hacen y estamos seguros que tarde o temprano vamos a salir adelante y vamos a regresar a operar porque lo hacemos, de las pocas empresas que lo hacemos y que realmente se preocupan por tener una operación sustentable y ésta es un gran ejemplo”.

