Wall Street cae ante próxima reunión de la Fed

Reuters. – Los principales índices de Wall Street bajaron el viernes porque los inversores fueron cautos antes de la reunión de la Fed de la próxima semana, y por una advertencia de Broadcom sobre una moderación generalizada de la demanda que afecta a los fabricantes de chips y se suma a la tensión comercial.

Las acciones de Broadcom Inc bajaron 5.6% después de que la empresa de microprocesadores redujo su estimación de ingresos para todo el año en 2.000 millones de dólares a raíz del conflicto comercial entre Estados Unidos y China y las restricciones a los negocios con Huawei Technologies Co Ltd.

Otras empresas de chips, que producen o venden mucho en China, cayeron bruscamente, lo que provocó un retroceso de 2.6% del Indice de Semiconductores de Filadelfia.

Los inversores se están preparando para la reunión de la Fed de la próxima semana, tras la reciente expectativa en el mercado de que el banco central de Estados Unidos podría reducir las tasas de interés hasta tres veces este año.

Algunos estrategas dicen que las bolsas pueden sufrir ventas masivas si la Fed no se inclina por una política monetaria más expansiva.

El índice S&P 500 ha ganado 4.9% en lo que va de junio y cerró el viernes una segunda semana consecutiva de ganancias, en gran medida por las esperanzas de que el costo del crédito baje.

“Esto está sujeto con alfileres y agujas hasta que recibamos alguna indicación de la Reserva Federal”, dijo Brian Battle, director de operaciones de Performance Trust Capital Partners.

El Promedio Industrial Dow Jones bajó 17.16 puntos, o 0.07%, a 26,089.61 unidades, mientras que el S&P 500 cayo 4.66 puntos, o 0.16%, a 2,886.98 unidades. El Nasdaq perdió 40.47 puntos o 0.52%, a 7,796.66 unidades.

