Wall Street cae por recorte a estimación de ventas de chips; arrastra a la BMV

Reuters.- Los principales índices de Wall Street bajan este viernes arrastrados por el fuerte descenso de las acciones de fabricantes de chips luego de una advertencia de Broadcom sobre una caída de sus ventas.

También genera inquietud en los inversionistas un dato chino que mostró que el crecimiento de la producción industrial de China se desaceleró a un mínimo de más de 17 años.

Las acciones de Broadcom Inc bajan más de 6% después de que la empresa de microprocesadores redujo su estimación de ingresos para todo el año en 2,000 millones de dólares a raíz del conflicto comercial entre Estados Unidos y China y las restricciones a las exportaciones a Huawei Technologies Co Ltd.

Lee también: Veto de EU a Huawei es la primera guerra tecnológica: Putin

Las acciones de Apple Inc, en tanto, bajan 1.66%, afectando el desempeño de los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos. Broadcom es un proveedor importante para el fabricante del iPhone.

“Broadcom definitivamente está llevando a los mercados a la baja y podría arrastrar a otros fabricantes de chips”, dijo Kim Forrest, director de inversiones de Bokeh Capital Partners en Pittsburgh.

A las 10:10 horas, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 58.14 puntos, o 0.22%, a 26,048.67 unidades, mientras que el S&P 500 caía 3.97 puntos, o 0.14%, a 2,887.67 unidades. El Nasdaq, en tanto, perdía 27.855 puntos o 0.36%, a 7,809.27 unidades.

