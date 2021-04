Wall Street cae por reportes de propuesta de impuestos de Biden

Reuters.- Las acciones estadounidenses de Wall Street cayeron esta tarde tras conocerse que el presidente Joe Biden planea casi duplicar el impuesto a las ganancias de capital, lo que, según analistas, proporcionó una excusa para tomar dividendos en un mercado sin dirección antes de los resultados de las grandes tecnológicas de la próxima semana.

Los tres principales índices de Wall Street también cayeron ante las informaciones de que Biden planeaba elevar los impuestos a la renta de los más ricos, una propuesta que, según algunos, sería difícil que el Congreso apruebe.

“Si tuviera posibilidades de ser aprobada, estaríamos bajando 2,000 puntos”, dijo Thomas Hayes, presidente y miembro gestor del fondo de cobertura Great Hill Capital LLC, que opera en la bolsa de Nueva York.

Paul Nolte, gestor de carteras de Kingsview Investment Management en Chicago, dijo que cuando se plantea una propuesta de subida de impuestos (a la renta) o a la ganancias de capital, todo el mundo se entusiasma, vende primero y pregunta después. “Es más bien una reacción instintiva a corto plazo”, dijo.

Desconfianza en Wall Street

Biden propondrá elevar el tipo marginal del impuesto sobre la renta al 39.6% desde el 37% y casi duplicar los impuestos sobre las ganancias de capital hasta el 39.6% para las personas que obtengan más de un millón de dólares, dijeron fuentes a Reuters.

La propuesta se centra en financiar 1 billón de dólares para el cuidado de los niños, la educación preescolar universal y los permisos remunerados para los trabajadores, dijeron las fuentes.

Los mercados han estado apáticos después de que el Dow y el S&P 500 escalaron a máximos históricos la semana pasada, mientras los inversores esperan los reportes de Microsoft Corp, Alphabet Inc y Facebook Inc , que presentan resultados la próxima semana.

“Hasta que no salgamos de este vacío de información, el mercado va a estar generalmente sin dirección”, dijo. “Lo único que realmente importa de cara al futuro es cuáles son esas grandes ganancias tecnológicas de la semana que viene”.

Se espera que los beneficios de la bolsa de Nueva York para el primer trimestre aumenten un 31.9% respecto a los de hace un año, la mayor alza desde el cuarto trimestre de 2010, según datos de IBES Refinitiv.

Los 11 sectores del S&P 500 cerraron a la baja, con Microsoft, Apple Inc, Amazon.com Inc y Tesla Inc entre los valores que más presionaron a la baja.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones cayó un 0.94%, el S&P 500 perdió un 0.92% y el Nasdaq Composite bajó un 0.94%.

