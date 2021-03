Wall Street cierra con avances generalizados y récords en el Dow y el S&P 500

EFE.- Wall Street cerró este lunes con avances generalizados y sumó nuevos récords consecutivos en el Dow Jones y el S&P 500, mientras prosigue el optimismo por la recuperación económica de la pandemia de Covid-19 en Estados Unidos.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones subió un 0.53% o 173.96 puntos y se situó en 32,953.46 unidades, mientras que el S&P 500 ascendió un 0.65 % o 25.59 puntos, hasta 3,968.93 unidades.

El índice Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más importantes del mercado, se elevó un notable 1.05 % o 139.84 enteros, hasta 13,459.71 unidades.

Es cuarto máximo histórico seguido para el Dow Jones y el tercero para el S&P 500, pero al Nasdaq le queda todavía camino hasta los casi 14,100 puntos que alcanzó a mitad de febrero.

El parqué neoyorquino acumuló ganancias la semana pasada en medio de gran optimismo por la aprobación del tercer rescate fiscal en E.U., del que ya han empezado a llegar pagos directos a los contribuyentes.

Mientras tanto, la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años hoy se estabilizó en torno al 1.6 % a la espera de la reunión sobre política monetaria que celebrará la Reserva Federal (Fed) entre el miércoles y el jueves.

La visión del banco central estadounidense sobre la economía y las tasas de interés será “esencial para que los mercados estén aún más educados sobre lo que está haciendo la Fed”, dijo Carsten Brzeski, analista de ING Groep.

Las expectativas de una vuelta al crecimiento económico han generado cierto temor por un aumento de la inflación -que la Fed considera será temporal- y ha llevado a los inversores a cambiar sus carteras de valores en preparación de la nueva etapa.

En ese sentido, entre las firmas que más subieron hoy estuvieron firmas que pueden beneficiarse de un aumento del consumo, con aerolíneas como United Airlines (8.26 %) y establecimientos minoristas como Macy’s (10,84 %).

Por sectores, el mayor progreso fue para las empresas de servicios públicos (1.36 %), inmobiliarias (1.18 %), de bienes no esenciales (1.18 %) y tecnológicas (1.11 %).

Solo retrocedieron las energéticas (-1.25 %) y las financieras (-0.57 %).

Entre las 30 cotizadas del Dow Jones, destacaron McDonald’s (3.82 %), Walgreens (3.46 %), Nike (3.20 %) o 3M (2.47 %).

Las más perjudicadas fueron Dow Inc con una caída del 2.24 %, Boeing (-1.32 %), Chevron (-1.17 %) y American Express (-1.04 %).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajó a 65.39 dólares el barril; y al cierre de Wall Street, el oro ascendió a 1,729.80 dólares la onza y el dólar se apreció frente al euro, con un cambio de 1.193 %.