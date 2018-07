Empleo impulsa a Wall Street y contrarresta guerra comercial

Reuters.- Los índices S&P 500 y Nasdaq subieron este viernes a sus niveles más altos en dos semanas, apuntalados por sólidos datos de empleo en Estados Unidos que contrarrestaron el impacto del creciente enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China.

Las nóminas no agrícolas incorporaron 213,000 nuevos puestos de trabajo el mes pasado, dijo el Departamento del Trabajo, más que los 195,000 esperados por analistas; mientras que la tasa de desempleo subió desde mínimos en 18 años a 4% y el salario promedio por hora aumentó 0.2%.

El moderado crecimiento de los salarios disipó temores a una fuerte acumulación de presiones inflacionarias y reforzó la opinión de que la Reserva Federal se mantendrá en un camino de aumentos graduales de las tasas de interés.

El positivo informe contrarrestó, al menos por el momento, la escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Ambos países aplicaron recíprocamente este viernes aranceles sobre importaciones del otro valuadas en 34.000 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Lee también: Estados Unidos y China inician guerra comercial

“Pese a que hay una disputa comercial en marcha, va a ser mesurada, no 500,000 millones de dólares de repente”, dijo Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group. “Da la oportunidad para que haya negociaciones y no torpedea la economía, que es lo que preocupaba a la gente”, agregó.

Aunque las acciones parecieron estar apenas afectadas por la entrada en vigencia de los aranceles, algunos inversionistas advirtieron que si se prolongan las tensiones comerciales podrían sacudir los mercados, como ya lo hicieron este año.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 99.74 puntos, o 0.41%, a 24,456.48 unidades; mientras que el índice S&P 500 ganó 23.21 puntos, o 0.85%, a 2,759.82 unidades. El índice Nasdaq Composite subió 101.96 puntos, o 1.34%, a 7,688.39 unidades.

Los 11 principales sectores del S&P 500 terminaron con ganancias. En la semana, el Dow Jones subió 0.7%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq ganaron 1.5 y 2.4%, respectivamente.

Las acciones de Biogen Inc se dispararon 19.6% luego de que la compañía y la farmacéutica japonesa Eisai Co dijeron que su medicamento para el Alzheimer pasó una nueva etapa de prueba.

El índice S&P 500 de cuidado de la salud subió 1.5% y fue el de más ganancias; aunque Apple Inc , Microsoft Corp y Facebook Inc brindaron el principal impulso al S&P 500. El índice tecnológico del S&P avanzó 1.2%.