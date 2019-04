Wall Street cierra estable; inversores esperan resultados de bancos

Reuters. – El índice S&P 500 de Wall Street finalizó con pocos cambios el jueves, ya que la creciente ansiedad sobre la desaceleración económica mundial compensó alentadores datos, mientras los inversores esperaban que la temporada de resultados se ponga en marcha.

En una sesión volátil, el Nasdaq y el Dow Jones bajaron. Las acciones de cuidado de la salud pesaron en los tres principales índices del mercado.

En el frente económico, las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo bajaron la semana pasada a su menor nivel desde 1969, mientras que los precios al productor registraron en marzo su máximo avance desde octubre, según reportes por separado divulgados por el Departamento del Trabajo.

Los alentadores datos podrían aliviar temores sobre una fuerte desaceleración económica en Estados Unidos, una preocupación reflejada en las minutas de la última reunión de la Reserva Federal divulgadas el miércoles.

A medida que comienza la temporada de resultados, los analistas esperan que las ganancias del primer trimestre de las firmas del S&P 500 hayan caído un 2.5% a nivel interanual, la primera contracción desde 2016.

Los títulos financieros subieron 0.6% previo a una serie de reportes de seis importantes bancos. JPMorgan Chase & Co y Wells Fargo & Co presentarán resultados el viernes, seguidos de Citigroup Inc y Goldman Sachs Inc el lunes y Bank of America Corp y Morgan Stanley el martes.

El Promedio Industrial Dow Jones cayó 14.11 puntos, o 0.05%, a 26.143,05 unidades, mientras que el S&P 500 cerró estable a 2,888.32 unidades. El Nasdaq, en tanto, bajó 16,98 puntos, o 0.21%, a 7,947.36 unidades.

De los 11 principales sectores del S&P 500, siete terminaron la sesión con avances.

Las acciones de cuidado de la salud fueron por lejos el mayor lastre del día, con una baja de 1.2% después de que el senador Bernie Sanders presentó ante el Congreso un plan denominado “Medicare para Todos”. Los papeles de UnitedHealth Group Inc, con un retroceso de 4.3%, pesaron sobre el Dow Jones.

Te recomendamos: