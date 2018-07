Wall Street cierra su mejor jornada en más de un mes

Reuters – Las bolsas de Estados Unidos subieron el lunes y los índices Dow Jones y S&P 500 cerraron su mejor sesión en más de un mes, ya que las acciones bancarias subieron antes de la presentación de resultados esta semana.

Las acciones industriales, energéticas y de consumo discrecional también avanzaron, mientras que las de empresas de servicios públicos y telecomunicaciones del S&P -que estuvieron recientemente entre las de mejor desempeño- fueron las que más cayeron en porcentaje.

El índice de bancos S&P subió 2.7%, su mayor ganancia porcentual diaria desde el 26 de marzo. El índice financiero del S&P 500 avanzó 2.3%.

JPMorgan Chase & Co, Wells Fargo & Co y Citigroup Inc tienen programado informar de sus resultados el viernes, iniciando la parte más importante de la temporada de ganancias del segundo trimestre.

Una economía más sólida y planes de mayores recompras de acciones también están ayudando a las acciones bancarias, dijo Bucky Hellwig, vicepresidente senior de BB&T Wealth Management in Birmingham, Alabama.

Los inversores también pueden estar cambiando su enfoque ahora, menos preocupados por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Los dos países impusieron el viernes aranceles por 34.000 millones de dólares a los bienes del otro.

“La angustia del viernes pasado fue bastante significativa, y ahora, con la constatación de que estamos aquí y el mundo no ha llegado a su fin (…) el dinero está cayendo”, agregó Hellwig.

El promedio industrial Dow Jones subió 320.11 puntos, o 1.31%, a 24,776.59 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 24.35 puntos, o un 0.88%, a 2.784,17. El Nasdaq sumó 67.81 puntos, o 0.88%, a 7,756.20 unidades.