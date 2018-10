Wall Street cierra en positivo; suma 1% por procesadores y transporte

Reuters.- Los principales referenciales de Wall Street subieron el martes más de un 1%, ayudados por las fuertes alzas en los sectores microprocesadores y transporte y gracias a que los inversores aprovecharon oportunidades tras el brusco retroceso reciente de las acciones estadounidenses.

Los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron con ganancias un día después de una sesión volátil que dejó al índice S&P 500 en terreno negativo y cerca de confirmar su segunda corrección en 2018.

“Hemos tenido un golpe tan fuerte en octubre que en algún momento esperaría que comenzara algún rebote y se mantuviera”, dijo Chuck Carlson, de Horizon Investment Services. “Estamos empezando a ver a la gente entrando otra vez al mercado (…) Lo vimos ayer, pero obviamente no se mantuvo”, agregó.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 431.72 puntos, o 1.77%, a 24,874.64 unidades, mientras que el índice S&P 500 ganó 41.38 puntos, o 1.57%, a 2,682.63 unidades. El índice Nasdaq Composite subió 111.36 puntos, o 1.58%, a 7,161.65 unidades.

PUBLICIDAD

El índice Philadelphia del sector semiconductores trepó 4.2%, marcando su mayor ganancia porcentual diaria desde marzo. Las acciones de Intel ganaron 5.2% y dieron el principal impulso individual al S&P 500.

Las acciones de fabricantes de microprocesadores también subieron luego de que una correduría mejoró la nota de Nvidia y resultados mejores a los esperados de KLA-Tencor . El sector cayó el lunes por persistentes temores por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

El índice del sector transporte del Dow Jones ganó un 2.8%, su mayor avance diario en casi un año. Según Carlson, una caída de los precios del petróleo podría haber beneficiado a las acciones del sector.

La volatilidad del mercado se ha disparado en las últimas semanas como consecuencia de tasas de interés más altas en Estados Unidos y preocupaciones por un pico de crecimiento económico y las tensiones comerciales. El S&P está en camino a su mayor caída porcentual mensual en más de ocho años.

Pese a un incremento generalizado de las utilidades trimestrales, algunos pesos pesados brindaron resultados decepcionantes. Las acciones de General Electric se derrumbaron 8.8% luego de que el grupo redujo drásticamente su dividendo.

En cambio, las acciones de Coca-Cola Co y Under Armour Inc ganaron 2.5% y 24.7%, respectivamente, impulsadas por reportes de ganancias alentadores.