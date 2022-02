Wall Street se hunde más de 1% tras invasión de Rusia a Ucrania

Reuters.- Los índices bursátiles de Estados Unidos se hundían más del 1% el jueves, liderados por pérdidas en las acciones bancarias, ya que una invasión de Rusia a Ucrania provocó una liquidación generalizada en los mercados globales.

* En el referencial S&P 500, los 11 sectores principales operaban con pérdidas, con las acciones financieras .SPSY desplomándose un 2,9 %, mientras que las tecnológicas .SPLRCT y las de consumo discrecional .SPLRCD descendían más del 1%.

* Las fuerzas rusas invadieron Ucrania en un asalto masivo por tierra, mar y aire, en el mayor ataque de un estado contra otro en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

* La escalada del conflicto sacudió los mercados financieros cuando las acciones mundiales se desplomaron y los precios del petróleo superaron los 100 dólares el barril, mientras que el oro, los bonos del gobierno y el dólar, refugios seguros, subieron en la huida hacia la seguridad.

* La mayoría de los grandes prestamistas, incluidos Bank of America Corp, Citigroup Inc, Wells Fargo y Goldman Sachs Group Inc, se hundían más del 4%.

* Tesla Inc retrocedía un 2.5% para liderar las pérdidas entre los papeles de megacapitalización. Apple y Amazon.com Inc cedían más de un 2%.

* El índice de volatilidad CBOE .VIX, también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, cotizaba en 36.81, su nivel más alto desde el 24 de enero.

* “Aunque la invasión no es una sorpresa total, el mercado bursátil sigue adoptando un enfoque de vende primero, pregunta después”, dijo Ryan Detrick, estratega jefe de mercado de LPL Financial.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

* A las 1550 GMT, el Promedio Industrial Dow Jones se hundía un 1.92% a 32,495 unidades, el S&P 500 caía un 1.42% a 4,165,23 unidades, mientras que el Nasdaq Composite perdía un 0.88%, a 12,922 unidades.

* El Dow Jones se encaminaba a confirmar una corrección desde su máximo histórico de cierre el 4 de enero, ubicándose un 12% por debajo de su nivel de cierre récord.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado