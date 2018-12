Wall Street se mantiene esperando decisiones de la Fed y del Congreso

Reuters.- El S&P 500 cerró prácticamente sin cambios el martes tras una sesión volátil, porque la posibilidad de una paralización parcial del Gobierno de Estados Unidos se sumó a la inquietud de los inversores antes de conocer el resultado de una reunión muy esperada de la Reserva Federal.

Sin embargo, el Promedio Industrial Dow Jones y el Nasdaq registraron alzas mínimas ya que subieron las acciones de Boeing Co y del grupo enfocado en internet conocido como FAANG.

El S&P 500 había escalado hasta 1.1% más temprano en la sesión, pero cedió gran parte de sus ganancias después de que el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnel afirmó que los demócratas rechazaron su proyecto de presupuesto, con lo que varias agencias del Gobierno corren el riesgo de quedar sin financiamiento para seguir operando.

El S&P cayó brevemente por debajo de los niveles del lunes, cuando cerró en un mínimo de 14 meses.

Las acciones del sector de energía del S&P 500 lideraron los declives, con una baja de 2.4%. Los precios del petróleo se hundieron más de 7%.

“El mercado probó los mínimos de ayer y rebotó de esos niveles (…) Los inversores están cuadrando (sus posiciones) antes de la Fed y ante un posible cierre parcial del Gobierno”, dijo Keith Lerner, estratega de mercado jefe de SunTrust Advisory Services en Atlanta.

Además de la amenaza de paralización del Gobierno, los inversores se prepararon para el resultado de la reunión de dos días de la Reserva Federal, que comenzó el martes. Los participantes del mercado esperan ampliamente que el banco central suba las tasas de interés, pero algunos inversores anticipan que indicará menos incrementos para 2019.

El Dow Jones Industrial Average subió 82.66 puntos, o 0.35%, a 23,675.64 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 0.22 puntos, o 0.01%, a 2,546.16 unidades. El Nasdaq Composite sumó 30.18 puntos, o 0.45%, a 6,783.91 unidades.

Las acciones de Boeing ganaron 3.8% después de tres días de pérdidas luego que la firma dijera que aumentaba su dividendo y las recompras de acciones a 20,000 millones de dólares desde 18,000 millones de dólares.

Los títulos de Facebook Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Netflix Inc y Alphabet Inc , conocidos colectivamente como FAANG, subieron entre 1.3% y un 3.1%.

