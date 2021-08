Wall Street: S&P 500 cae por temor al virus y la desaceleración económica

Reuters.- El índice S&P 500 de Wall Street cerró levemente a la baja esta tarde, tras borrar alzas iniciales, ya que las preocupaciones sobre la variante Delta del coronavirus y una desaceleración de la economía estadounidense eclipsaron el optimismo en torno a un mayor estímulo fiscal y una sólida temporada de ganancias en el segundo trimestre.

Datos de la jornada en Wall Street mostraron que, aunque la manufactura de Estados Unidos creció en julio, su ritmo se desaceleró por segundo mes consecutivo, ya que el gasto regresó hacia los servicios desde los bienes y persistió la escasez de materias primas.

Los datos más débiles de lo esperado también presionaron a los retornos de los bonos del Tesoro a su nivel más bajo desde el 20 de julio y alejaron al referencial Dow Jones de un récord intradiario visto en las primeras operaciones.

Lee también Lamosa adquiere negocio de revestimientos cerámicos de la española Grupo Roca

Wall Street, a la expectativa de noticias sobe resultados

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 101.33 puntos, o un 0.29%, a 34,834.14 unidades, mientras que el S&P 500 perdió 8.12 puntos, o un 0.18%, a 4,387.14 unidades, y el Nasdaq Composite sumó 6.05 puntos, o un 0.04%, a 14,678.72 unidades.

Square Inc, la firma de pagos del cofundador de Twitter Inc Jack Dorsey, escaló después de que dijera que compraría a Afterpay Ltd por 29,000 millones de dólares (mdd) con la modalidad de comprar ahora y pagar después.

Debido a que los datos de actividad manufacturera resultaron más débiles que lo esperado, la atención del mercado ahora está en las cifras del sector servicios del miércoles y en el informe de empleos mensual del Departamento de Trabajo el viernes.

Tras reportes trimestrales mixtos de los gigantes de la tecnología la semana pasada, esta semana los ojos están en los resultados de firmas como Eli Lilly, CVS Health y General Motors.

Te puede interesar Crece 8.5% la remuneración de los pueblos mágicos de 2003 a 2018: Sectur