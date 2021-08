Reuters.- Los principales índices de Wall Street cerraron al alza esta tarde gracias a los avances de las acciones de Apple y de firmas relacionadas a la salud, a pesar de las preocupaciones sobre un aumento en la variante Delta del coronavirus que le quita algo de brillo a una optimista temporada de ganancias corporativas.

Diez de los 11 sectores del S&P de Wall Street subieron, con el índice S&P 500 estableciendo un récord máximo de cierre y las acciones de energía rebotando después de ser golpeadas por una caída en los precios del petróleo.

Apple Inc ganó después de caer la semana pasada. Otras acciones de tecnología de peso pesado, incluidas Netflix Inc, Tesla Inc y Facebook Inc continuaron un retroceso previo, limitando las alzas en el índice Nasdaq.

Wall Street con ojos sobre el sector sanitario

Una serie de firmas estadounidenses, como el fabricante de materiales industriales Dupont y Discovery Inc, reportaron resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero sus acciones cayeron debido a que los inversores tomaron ganancias en medio de elevadas valoraciones.

El alza de casos de la variante Delta y señales de que el rebote económico local ha comenzado a ralentizarse alejaron a los principales índices estadounidenses de sus máximos récord, mientras que un profundo escrutinio regulador en China está agitando al sector tecnológico mundial.

Los papeles de las compañías de juegos que cotizan en Wall Street y Europa cayeron después de una fuerte liquidación en el grupo de videojuegos y redes sociales de chino Tencent , impulsada por los temores de que el sector podría ser el próximo en la mira de los reguladores.

Extraoficialmente, el Promedio Industrial Dow Jones subió 279.16 puntos, o un 0.8%, a 35,117.32 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 36.14 puntos, o un 0.82%, a 4,423.3 unidades, y el Nasdaq Composite sumó 80.23 puntos, o 0,55%, a 14.761,30 unidades.

En movimientos relacionados con fusiones y adquisiciones, Translate Bio trepó después de que la francesa Sanofi acordó comprar la firma biotecnológica estadounidense en un acuerdo por 3.200 millones de dólares.

