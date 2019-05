Wall Street sube por tercera sesión sucesiva impulsado por sólidas ganancias

Reuters.- Wall Street subió impulsado por sólidas ganancias corporativas y datos económicos en Estados Unidos que animaron a los inversores a comprar activos de riesgo.

Los tres principales índices bursátiles del mercado recortaron alzas cerca del final de la sesión y terminaron con un avance de menos de un 1%, lo que dejó al referencial S&P 500 a un 2% del máximo histórico que tocó el 30 de abril.

Si bien la escalada en la guerra comercial entre Estados Unidos y China siguió siendo una preocupación para los inversores, resultados trimestrales positivos y datos que apuntaron a una economía local robusta ayudaron a calmar los nervios.

Las acciones de Walmart Inc subieron un 1.4% después de reportar su mayor crecimiento en nueve años en las ventas comparables del primer trimestre, mientras que las de Cisco Systems Inc registraron su mayor alza porcentual desde febrero de 2016 con un 6.7%, tras dar a conocer un optimista pronóstico de ventas.

En el frente económico, el Departamento de Comercio dijo que la construcción de viviendas en Estados Unidos aumentó más de lo esperado en abril y que la actividad del mes anterior fue más fuerte de lo que se pensó inicialmente, lo que sugiere que las descendentes tasas hipotecarias están comenzando a brindar cierto apoyo al atribulado mercado inmobiliario.

Otro informe mostró que la cantidad de estadounidenses que presentó solicitudes de beneficios por desempleo cayó más de lo esperado la semana pasada, lo que apunta a una fortaleza sostenida del mercado laboral que debería apoyar a la mayor economía del mundo a medida que su crecimiento se desacelera.

También te puede interesar: Nuevas medidas para evitar contaminación en CDMX, incluirá a automóviles

Washington puso a Huawei Technologies Co en una lista negra que le prohíbe comprar componentes y tecnología a compañías de Estados Unidos sin aprobación previa. Las acciones de Qorvo Inc, Skyworks Solutions Inc, Qualcomm Inc, Xilinx Inc y Micron Technology Inc -proveedores de Huawei- cayeron.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 214,66 puntos, o un 0.84%, a 25,862.68 unidades, mientras que el S&P 500 avanzó 25.36 puntos, o un 0.89%, a 2,876,32 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganó 75.90 puntos, o 0.97%, a 7,898.05 unidades.