Wall Street sufre por sectores de energía y finanzas; BMV avanza

Los principales índices de Wall Street bajan levemente este jueves, ya que las pérdidas de los sectores de energía y finanzas contrarrestaban las ganancias de las acciones del sector de salud y consumo discrecional.

En contraste, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) opera en positivo, con una ganancia de 0.41% en su principal indicador, el S&P/BMV IPC, que se ubicaba en 44,000.86 puntos a las 10:35 horas.

Las acciones de Estados Unidos estuvieron bajo presión antes de la apertura y el mercado abrió a la baja debido a las decepcionantes ganancias de Morgan Stanley y a las renovadas preocupaciones por el progreso de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos.

Morgan Stanley cae 6.3% después de reportar una ganancia trimestral menor a la esperada, afectado por los altos niveles de volatilidad registrados al final del cuarto trimestre.

Estas cifras redondearon los resultados de los seis grandes bancos de Wall Street con una nota débil, lo que hace que el índice financiero S&P 500 baje 0.62% y se encamine a cerrar con su primera pérdida en 10 días.

La confianza de los inversores se ve también afectada por un proyecto de ley presentado el miércoles por congresistas estadounidenses para prohibir la venta de chips estadounidenses u otros componentes a Huawei Technologies Co. y algunas otras firmas de telecomunicaciones chinas, una medida que podría complicar aún más las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín.

“Las preocupaciones sobre políticas comerciales han estado latentes a fuego lento por un tiempo”, dijo Scott Brown, economista jefe de Raymond James en St. Petersburg, Florida.

Una caída de los precios del petróleo arrastra al índice de energía del S&P, que pierde 0.73%.

Las acciones del sector de atención médica suben 0.24%, mientras que las leves ganancias en Facebook Inc y Alphabet Inc también apoyan al mercado. Incluso el sector industrial, muy sensible a los aranceles, sube 0.17%.

A las 9:57 horas, tiempo de México, el Promedio Industrial Dow Jones bajaba 38.42 puntos, o 0.16%, a 24,168.99 unidades, mientras que el S&P 500 caía 0.37 puntos, o 0.01%, a 2,615.73 unidades. El Nasdaq, en tanto, ganaba 1.121 puntos, o 0.02%, a 7,035.814 unidades.

Con información de Reuters