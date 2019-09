Warner Bros planea nueva película de Harry Potter con el elenco original

Warner Bros tiene la intención de realizar una nueva película de Harry Potter con el elenco original. La idea es adaptar la historia de “Harry Potter y el hijo maldito”, que se desarrolla después de la última película “Las Reliquias de la Muerte – Parte 2”.

“Harry Potter y el niño maldito” no se enfoca en el mago protagonista de los siete libros anteriores, sino en su segundo hijo: Albus Severus Potter.

La historia escrita por J. K. Rowling consta de dos partes y es probable que se realicen dos películas también, aunque eso aún no se ha confirmado.

“A veces, la oscuridad proviene de lugares inesperados #HarryPotter #CursedChild”, se puede leer en un tuit publicado por Rowling.

Sometimes, darkness comes from unexpected places #HarryPotter #CursedChild pic.twitter.com/TQb68Wtqiz

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 5, 2019