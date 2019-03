WhatsApp advierte que bloqueará millones de cuentas por esta razón

Si recibió un mensaje en la aplicación que indica que su cuenta está “temporalmente prohibida”, significa que es probable que esté utilizando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp.

Si este es el caso, principalmente bajo Android, debe descargar la aplicación oficial para continuar usándola.

Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son versiones alteradas de WhatsApp, destacó la web del mensajero.

Estas aplicaciones no oficiales están desarrolladas por terceros y violan los términos de servicio, por lo tanto la app no ​​admite estas aplicaciones de terceros porque no les es posible validar sus prácticas de seguridad.

Es posible que para realizar el cambio deba hacer una copia de respaldo de su historial de chat antes de pasar a la aplicación oficial de WhatsApp.

El nombre de la aplicación no compatible que está utilizando determina si necesita transferir su historial de chat.